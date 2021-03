Paritaristas exigen juicio político en contra del fiscal anticorrupción en Jalisco

Nancy, agente del Ministerio Público, ha sufrido las represalias que se han tomado en su contra, tras negarse a participar en un acto de corrupción en la Fiscalía General de Jalisco, y el grupo de mujeres denominado las Paritaristas ha respaldado a la funcionaria

En 2019, ella se rehusó a alterar un documento oficial sobre un caso vinculado al secuestro de un menor, pero al desobedecer órdenes comenzaron los problemas y la suspendieron de su trabajo acusándola por distintos delitos.

“Por haber denunciado un acto de corrupción, es que se me inicia un procedimiento administrativo por dañar la imagen de la Fiscalía. Posteriormente, me aperturan dos carpetas de investigación una por falsificación de documentos y otra por abuso de autoridad. La primera carpeta ya fue archivada, solicité yo misma la prueba grafoscópica. Cuando me tienen que reinstalar, no pasaron ni tres horas cuando me notifican que cuento ya con otra carpeta de investigación que es por el delito de abuso de autoridad”, explicó la MP.