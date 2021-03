La historia de la joven en Veracruz que marchó sola para exigir respeto a las mujeres

Astrid Martínez, una joven de 19 años originaria de Oteapan, Veracruz, decidió salir a las calles a pesar de estar sola, el pasado 8 de marzo para manifestarse a favor del respeto a las mujeres.

Martínez invitó a algunas amigas y conocidas a movilizarse junto con ella en el Día Internacional de la Mujer, sin embargo nadie decidió apoyarla, lo que no la detuvo para manifestarse.

La joven, que se ha hecho viral en redes sociales por su tenacidad, decidió comenzar su recorrido a las 15:00 horas de este 8 de marzo y caminó sola por la carretera transítsmica desde la desviación de Oteapan, el parque central y la colonia El Rincón, hasta llegar a su último punto: la secundaria General 1, sobre la calle Centenario en Oteapan.

Durante su trayecto, Astrid cargó un letrero en el que se podía leer: “¡Ya basta! Queremos vivir seguras y libres” de un lado; y al reverso contenía el siguiente mensaje: “Juntas libres y sin miedos. 8 de marzo de 2021”.

“Vengo marchando representando a todas las que ya no están y mis hermanas que aún seguimos”, explica en un video que se ha difundido en redes sociales.

“Nosotras en este día pedimos respeto por todas las niñas y mujeres de México”, explica en la grabación.

Su participación se ha vuelto viral en redes sociales donde no dejan de mandarle mensajes de apoyo y solidaridad demostrándole que no está sola y que tiene el respaldo de miles de mujeres más que, aunque no están con ella físicamente, comparten sus inquietudes y sus ganas de cambiar la situación de las mujeres.

En diversas partes del estado se realizaron manifestaciones multitudinarias que convocaron a cientos de mujeres de distintas partes de Veracruz para exigir alto a los feminicidios en el país y como crítica al machismo que pervive en la sociedad.

