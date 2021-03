Acusaciones contra gobernador de Tamaulipas tienen más trasfondo político: PRI

En las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hay un trasfondo más político que jurídico, señaló Edgar Melhem Salinas, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). También indicó que en este conflicto quienes salen perdiendo son los ciudadanos ante la falta de una debida coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Lo he dicho desde el inicio de la confrontación entre la Federación y el estado, los únicos que salen perdiendo son los tamaulipecos porque si no hay una buena coordinación entre los tres órdenes de gobierno, no hay acuerdos, no hay convenios ni mezclas de recursos para obras”, dijo.