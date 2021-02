Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 5 de febrero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 5 de febrero para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

1° Primaria

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás que el enojo puede ser regulado en situaciones adversas o aflictivas. Reconocerás la importancia de darte cuenta cómo sentimos el enojo y cómo lo manejamos.

¿Qué hacemos?

En esta sesión, leerás la siguiente situación en la cual podrás conocer aspectos que nos permitan identificar el enojo y como poderlo manejar:

Isabel: ¿Qué ocurre? Te noto molesto, enojado.

Jorge: Sí, estoy molesto porque invité a casa a mi amigo Carlos, le presté mi colección de juguetes que guardo desde pequeño y rompió mi muñeco favorito y eso me enojó mucho.

Isabel: ¡Sí que estás enojado! mira cómo caminas de un lado para otro.

Jorge: Es que, además, cuando le reclamé a Carlos por haber roto mi juguete, me respondió que ya no volverá a visitarme a mi casa, porque me enojé con él.

Isabel: No, pues salió peor.

Jorge: ¡Es que no entiendo por qué tuvo que romper mi juguete favorito! si te prestan algo lo debes de cuidar, ¿No?

Isabel: Claro, te entiendo. Yo también me enojaría si rompieran algo que me importa mucho. Te mostraré la historia del caballero del sombrero, que se pone muy enojado porque ha perdido su sombrero y éste ha caído en las cabezas de un monstruo.

“El Caballero del Sombrero”

Isabel: ¿Qué opinas de la historia? ¿Cómo es qué ocurre el enojo?

Jorge: Pues es que el monstruo no tendría que tener ese sombrero. El caballero tiene razón porque el sombrero es suyo.

Isabel: Trata de regresar a la calma. Yo te puedo ayudar a reparar tus juguetes y así se te quita el enojo con Carlos.

Jorge: No, rompió mis juguetes. No lo voy a invitar a jugar más.

Isabel: Te contaré lo que le pasó a Martina. Esta es una historia de sobre el enojo.

La gota y el mar

El Reto de Hoy:

El reto es que hagas un dibujo de tu cuerpo e identifica en donde sientes el enojo. Recuerda colorear tu dibujo; además, puedes agregar al dibujo un hermoso arcoíris que te permita identificar los cambios en sus emociones al pasar de una emoción intensa como es el enojo, a una emoción de calma y tranquilidad como es la alegría ¡No olvides hacer ejercicios de respiración mientras están dibujando!

2° Primaria

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás que el estado emocional del enojo puede ser regulado en situaciones adversas o aflictivas.

Lee con atención la siguiente situación.

Mario: (molesto) le dice a Salarín: ¡Por fin apareces! ¿Dónde estabas? ¿Te he estado buscando?

Saladín: ¡Hola Mario! Salúdame antes de reclamar ¿No? Estaba con otras personas que no saben cómo se llama la emoción que sienten.

Mario: (molesto) Como me pasa a mí ahora. Siento muchas cosas en mi cuerpo, pero no sé cómo se llama la emoción que siento.

Saladín: No te preocupes yo te voy a ayudar, por eso soy Saladín, el genio de las emociones.

Mario: No me digas que no me preocupe, eso hace que sienta más todo lo que estoy sintiendo en mi cuerpo.

Saladín: Ya veremos cómo se llama la emoción que sientes.

Mario molesto observa a Saladín.

Saladín, está representando con el cuerpo y cara lo que va diciendo, pero no dice el nombre de la emoción. ¿Será esta emoción? (ríe) ¿O quizá esta otra? (se pone triste) ¿O esta otra emoción? (se enoja). No te preocupes, yo te voy a ayudar a que identifiques qué emoción sientes.

¿Qué hacemos?

Sigue leyendo a Mario y Salarín y adivina con ellos cuál es esa sensación.

Saladín: Lo primero que vamos hacer es que me platiques qué es lo que sientes en tu cuerpo.

Mario: Todo empezó cuando mi mamá hizo que me levantara temprano a desayunar y me obligó a tender mi cama.

Saladín: No te gustó que te despertaran temprano y te pidieran responsabilidad en los quehaceres en tu casa. ¿Qué sentiste en tu cuerpo?

Mario: Sentí que mi estómago y pecho se ponían duros, como si fueran globos muy inflados que quieren reventar.

Saladín (infla un globo): Sentiste más o menos tu estómago y pecho, se empezaron a poner duros y tensos, como un globo muy inflado.

Saladín termina de inflar el globo y le hace nudo para que no se escape el aire.

Mario: Sí, exacto así sentí mi estómago y pecho inflados como un globo a punto de estallar.

Saladín: Y cuando te pidieron que ayudaras en los quehaceres de la casa, ¿Qué sentiste?

Mario: Lo que sentía en mi estómago y pecho se subió muy rápido a mi cabeza y sentí que se calentaba casi hasta explotar.

Saladín: Si le tuvieras que poner un color a tu estómago y tu cabeza, ¿De qué color los pintarías?

Mario: ¡Rojo! sin duda un rojo encendido.

Saladín: De un color rojo como este, ¿Verdad?

Saladín: ¿Qué emoción tengo? ¿Cómo se llama?

Saladín: ¿Todavía no lo sabes, estimado conductor? ¿Todavía no sabes qué emoción tienes?

Pide a papá o mamá que te lean esta información que comparte la maestra Verónica.

¿Cuál es la emoción que nos prepara para enfrentar una situación desagradable algo que nos amenaza de alguna manera?

Una amenaza no sólo es un animal feroz o un zombie que viene por ti, sino algo que alguien más hace y a ti te parece injusto, fuera de lugar o desagradable. ¿Sabes cuál es la emoción que te sirve para afrontar eso? Si lo sabes, dímelo. Si no lo sabes todavía, escucha. ¿Te acuerdas que hace muuuucho tiempo hablamos de las sensaciones en el cuerpo? Esas que son alerta en el cuerpo para saber lo que estamos sintiendo. Bueno, pues esta emoción en el cuerpo se siente como tensión en el estómago y el pecho; también el espacio entre las cejas de la cara se encuentra arrugado. ¿Sabes cuál es esta emoción? ¿No lo sabes aún?

¡Pon atención!

A veces, la emoción de la que hablamos se siente tan pero tan fuerte, que la cara se nos pone roja, además, los latidos del corazón se aceleran, preparando al cuerpo para enfrentar la amenaza o para huir de ella.

Observar el siguiente video de Lucy y Alan.

“Por la carretera, canta con Once Niños”

Observa el video.

Expresión de emociones. Creciendo juntos. Canal Once. Del minuto 11:01 a 16:30