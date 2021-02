Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 5 de febrero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 6 de febrero para preescolar. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

¿Qué vamos a aprender?

Participarás en la entonación de canciones. Explorarás canciones infantiles.

Are you taking care of you? Remember to keep in mind these recommendations.

¿Te estás cuidando? recuerda tener en cuenta estas recomendaciones.

¿Qué hacemos?

In this session you are going to meet some friends, they are a mother changa and a baby monkey. / En esta sesión vas a conocer a unos amiguitos, ellos son mamá changa y bebé changuito.

Baby monkey likes to jump and jump. Would you like to know what happened to him once? This book will tell you so. Listen carefully. / Al changuito bebé le gusta brincar y brincar. ¿Te gustaría saber que le pasó una vez? este libro te lo dirá. Escucha con atención.

Five Little Monkeys Jumping on the Bed. Can you imagine all those monkeys on the bed? / Cinco changuitos saltando en la cama. ¿Puedes imaginar todos esos changos en la cama?

Count all of the monkeys on the bed. Each monkey has a number on its shirt, so it is easy to keep track of all 5 monkeys. Cuenta todos los changos en la cama. Cada chango tiene un número en su camiseta, por lo que es fácil hacer un seguimiento de los 5 changuitos.

What do you think is going to happen? ¿Qué crees que va a pasar?

The story says: It is bedtime, so five little monkeys have to go to bed. However, five little monkeys have other ideas in mind, and start jumping on the bed! This will NOT end well. / La historia dice: Es la hora de dormir, así que los 5 changos tienen que ir a la cama, sin embargo, los 5 changuitos tienen otras ideas en su cabeza, y empiezan a brincar en la cama. Esto NO terminará bien.

The Five little monkeys start jumping on the bed.

One falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says.

“No more monkeys jumping on the bed!”

Cinco changuitos brincando en la cama.

Uno se cayó y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

No más changuitos brincando en la cama.

Then, four little monkeys start jumping on the bed.

One falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“No more monkeys jumping on the bed!”

Luego, cuatro changuitos saltando en la cama.

Uno se cayó y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“No más changuitos brincando en la cama”

Later, three little monkeys start jumping on the bed.

One falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“No more monkeys jumping on the bed!”

Más tarde, tres changuitos saltando en la cama.

Uno se cayó y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“No más changuitos brincando en la cama”

Then two little monkeys begin jumping on the bed.

One falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“No more monkeys jumping on the bed!”

Luego, dos changuitos saltando en la cama.

Uno se cayó y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“No más changuitos brincando en la cama”

A few minutes later, one little monkey start jumping on the bed.

He falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“No more monkeys jumping on the bed!”

Minutos después, un changuito saltando en la cama.

Se cae y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“No más changuitos brincando en la cama”

No little monkeys jumping on the bed.

None falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“Put those monkeys back in bed!”

No más changuitos saltando en la cama.

Ninguno se cae y golpea la cabeza.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“Ponga a esos changuitos en la cama”

Did you like the story? / ¿Te gustó la historia?

Listen to the following audio to know the song called. / Escucha el siguiente audio para conocer la canción.

Five little monkeys.

You like me? ¿Te gusto?

