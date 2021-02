¿Para cuándo se aplicaran las vacunas a adultos mayores en BC?

De acuerdo con autoridades de salud de Baja California, se prevé que a finales de febrero y de manera escalonada, comience el proceso de vacunación para adultos mayores en la entidad, aseguró el secretario de salud, Alonso Pérez Rico.

El funcionario destacó que el avance de la vacunación se llevará a cabo de manera coordinada con el Plan Nacional de Vacunación organizado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Salud (SSA).

Pérez Rico informó que la vacunación comenzará con los adultos mayores en la categoría de más de 80 años, después seguirían los de 70 años y en la parte final los de 60 años, y de todo ese universo se atenderá a quienes tengan las mayores comorbilidades y en los municipios donde se tengan las mayores incidencias.

El funcionario también precisó que quienes ya hicieron su registro tanto de manera telefónica como por la página del gobierno federal para ser vacunados, cuentan con un espacio para ser tomados en cuenta, sin embargo, quienes no lo han hecho y deseen anotarse o buscar un espacio también contarán con esa posibilidad.

Ante la existencia de dos plataformas (federal y estatal) de registro para la vacuna covid-19, el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, aclara cuál es la utilidad de cada una.https://t.co/wu9CgfvqTD#CuídatePorLoQueMásQuieras #COVID19 #BCGeneraSalud pic.twitter.com/czaxTsk027 — BCGOBIERNO (@BCGobierno) February 2, 2021

Sin definición sobre cuál se aplicara

El encargado de la estrategia de salud del gobierno de Jaime Bonilla, también indicó que aún no se sabe cuál será la vacuna que se aplicará en el estado, debido a que todavía no reinicia la distribución de vacunas en el país.

Sin embargo, informó que entre el 14 y 16 de febrero la empresa Pfizer reanudará su entrega semanal de insumos en México, de esos embarques, cerca de 13 mil dosis serán enviadas a Baja California para la aplicación a personal de salud de los más de 9 mil trabajadores que fueron inmunizados con la primera dosis a principios de año.

Finalmente, Pérez Rico destacó que no se descarta la aplicación de la vacuna Sputnik V que recientemente fue autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y despejó las dudas respecto a la compra de la vacuna por parte de las autoridades estatales, al mencionar que no se llevará a cabo por que actualmente no se está comercializando por empresas privadas en el país.

