Nueva cepa o una inmunidad al Covid-19, continúa el análisis en Jalisco

La Doctora Natali Vega, Jefa de Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes. CUCS. UdeG, expresó que se está analizando si los casos de Coronavirus que se presentaron hace algunos días se tratan de una nueva cepa o una inmunidad al Covid-19.

La experta mencionó que se requieren dos semanas para conocer si se trata o no se una nueva cepa, pues hay dos alternativas, se podría tratar de una mutación que es bastante relevante, que pudiera tener alguna interferencia con los anticuerpos neutralizandos que teóricamente protegerían ante una segunda infección, así como tambien se define si es una variante nueva que circula en Jalisco.

“El hallazgo que nosotros obtuvimos fue la detección de esta mutación que es importante ya que podría tener una menos afinidad por los anticuerpos neutralizantes, esto quiere decir que si ya me infecte y estoy en contacto con el virus teóricamente estaría protegida, pero si el virus cambia es probable que la inmunidad que tengo no me proteja”, dijo.

Natali Vega agregó que es apresurado decir que lo que se encontró repercutirá en la vacunación ya que para eso se necesita hacer estudios clínicos de las personas con el virus mutado, pero que se está trabajando en general más información.

Los casos detectados con la nueva mutación hasta el momento siendo 4 y 10 reinfectados, pero continua muestreando a enfermos “En cuanto si es una nueva variante o linaje se puede saber ya que tengamos los datos de secuenciación que es aproximadamente en dos semanas”, puntualizó.

Los pacientes con esta variante reportan que los síntomas son más agresivos, pero ninguno cayó en terapia intensiva, a diferencia de los caso de Brasil que perdieron la vida.

Por: Adriana Luna

