No hay nada que ponga en riesgo la coalición con PRI y PRD en Sinaloa: PAN

Juan Carlos Estrada Vega, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, aseveró que no hay nada que ponga en riesgo la coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En conferencia de prensa, Estrada Vega aseveró que la alianza entre PAN, PRI y PRD no está tambaleando.

“En ningún momento está tronada la negociación porque no hay nada que la ponga en riesgo, el tema de los municipios, es un tema de candidaturas comunes que las vamos a ir construyendo donde sea posible y en donde no vamos a competir como siempre hemos competido”, apuntó.

Detalló que el PAN deja abierta la posibilidad de competir en 18 municipios de Sinaloa: la alianza “Va por Sinaloa” por ahora sólo está en los municipios de El Fuerte y en Choix.

No obstante, aclaró que Acción Nacional contenderá solo en Escuinapa y El Rosario.

Estrada Vega recordó que el 23 de diciembre se firmó un convenio donde se estable participar por la gubernatura, diputaciones federales y los 24 distritos electorales.

Destacó que en el tema de las 18 alcaldías se acordó que se podía ir o no en alianza. En este sentido, dijo que ahora se están organizando municipio por municipio.

El presidente del PAN en Sinaloa aseguró que su partido no será sumiso ante los otros institutos políticos, y si es necesario –agregó– contenderán solos en los municipios.

“Quien no tiene un plan B comete un grave error, el plan B siempre lo tenemos que tener porque si las cosas no estén funcionando o no está saliendo como nosotros lo planeamos el plan A cambiamos al plan B, pero no quiere decir esto que la coalición se esté tambaleando”, añadió.