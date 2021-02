Pide gobernador de Nayarit solidaridad de autoridades para realizar elecciones

Mediante un comunicado, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García pidió solidaridad a las autoridades en el país y en el estado, para atender la situación financiera por la que anunció no cuenta con recursos para solventar el presupuesto para la organización del proceso electoral local.

"Entendemos perfectamente la preocupación de instituciones como el IEEN y el INE por que se haga lo necesario fin de que el proceso electoral local se lleve a cabo sin contratiempos. Queremos cumplir nuestra obligación pero nadie está obligado a lo imposible, menos si eso significa afectar aún más los servicios de salud y educación de los habitantes de nuestro estado, así como el pago de salarios a la burocracia estatal. Por lo anterior solicito a todas las instancias del estado mexicano involucradas, solidaridad para que los nayaritas puedan elegir a sus futuras autoridades el primer domingo de junio (...)", externó.

Echevarría García expuso además las condiciones en las que se encuentran las finanzas del estado, sobre lo que resaltó la carga representada en deuda con bancos e instituciones, heredadas, dijo, de las dos últimas administraciones del estado -las de Roberto Sandoval y Ney González-.

"(...) Desde el primer día del Gobierno, nos enfrentamos a una carga de deuda bancaria y con terceros institucionales (SAT, ISSSTE, IMSS) de aproximadamente 7000 millones de pesos. Atender dicha responsabilidad financiera ha implicado enormes sacrificios, pues está muy por encima de la capacidad de operación de la entidad y limita grandemente nuestro margen de maniobra para dar respuesta a los grandes problemas de los nayaritas, incluso a los compromisos históricos plasmados en los contratos colectivos de los trabajadores", sostuvo el gobernador.

Mencionó que por esta situación existen procesos penales abiertos en la Fiscalía General del Estado, en contra de ex funcionarios. "La irresponsabilidad y el saqueo de doce años, desplegados por dos gobiernos estatales precedentes y la complicidad de las más altas esferas del centro del país, en ese mismo periodo, hoy nos cobran dolorosas facturas a los nayaritas.En tal virtud, la Fiscalía General del Estado de Nayarit tiene procesos abiertos contra decenas de ex servidores públicos del más alto nivel local, algunos ya sentenciados, otros prófugos. No cejaremos en nuestro empeño de hacer justicia contra quienes hipotecaron el futuro de una generación", advirtió el mandatario.

Finalmente el gobernador Echevarría se dijo respetuoso del sistema democrático y de su fortalecimiento para que la ciudadanía participe en las decisiones del poder público, sobre lo que ejemplificó que en su administración abrió la consulta para la integración de su gabinete, la creación del plan estatal y la realización de las obras públicas.

El comunicado que se emitió. Foto: especial

Por Karina Cancino

