Diputada es nombrada como Lady Montajes tras VIDEO donde es atacada con harina

La diputada federal de Puebla Nayeli Salvatori ha sido bautizada en las redes sociales como 'Lady Montajes' después de que se dio a conocer un video en donde la legisladora realizaba una transmisión en vivo desde San Andrés Cholula en donde se aprecia cómo es agredida después de que le lanzaron harina desde el interior de un vehículo. Esto sucedió la mañana de este sábado 27 de febrero.

Ante este ataque, Nayeli afirmó que el nombre que recibió tras este ataque se debe a que es blanco de un ataque electoral en su contra ya que después de que se dio a conocer la agresión, cientos de usuarios de las redes sociales se han burlado de la diputada, lo que ha ocasionado que su imagen ocupe algunos memes que han tenido muchas reacciones. Sin embargo, Salvatori señaló que también existen personas que la aprecian.

Reacción de cibernautas

En la grabación se puede ver a la diputada del Partido Encuentro Social (PES) en lo que parece ser una calle. De repente se acerca un vehículo de color rojo desde donde el conductor saca una cubeta para arrojarle la harina que estaba al interior a sus espaldas. Después de este primer ataque, otro sujeto, que va de pie, aparece para rematarla con más harina sobre su rostro. Ante esto, la legisladora se ve con la cara parcialmente empolvada.

Ante el ataque, Salvatori reaccionó soltando una grosería, mientras continúa la grabación con la cara llena de harina. Al mismo tiempo, emite algunos quejidos, como si quisiera llorar, todo esto sin dejar de ver a la cámara del teléfono celular. Señaló que esta acción fue una coartada, fue algo planeado en este tiempo previo a las elecciones que se realizarán en distintos estados de la República.

Mientras intenta quitarse la harina del rostro, continúa diciendo que fue muy raro que hayan recibido una cita en este lugar, ya que no es una zona muy transitada. La describió como una falta de respeto, pues no solo fue harina sino también tierra, además de recibir una serie de insultos. El video ha recorrido las redes sociales, y de inmediato se colocó como una de las tendencias del país, pero lo que no esperaba la diputada fue la reacción de los cibernautas.

Los internautas reaccionaron de inmediato ante la grabación que fue descrita como un montaje por parte de la militante del Partido Encuentro Social (PES). Ante esto, Nayeli Salvatori fue nombrada como Lady Montajes. Algunos cuestionaron la forma en cómo actuó el conductor del vehículo que arrojó este producto. Señalaron que es muy extraño que alguien decida subir una cubeta de harina por si se encuentran una diputada en la calle.

Estamos buscando a los responsables, para los q se alegran o creen q fue montado solo les mando bendiciones que claro las necesitan y quienes me hicieron eso recuerden que todo se paga y se llama karma. https://t.co/Ub2aM6S7ph — Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 27, 2021

Carrera

Nayeli Salvatori acudió a las autoridades correspondientes para levantar una denuncia ante este ataque. Se anunció que ya se busca a los responsables. Sin embargo, no fue la única acción que hizo, pues está buscando asesoría del equipo jurídico de la Cámara de Diputados para levantar una denuncia por violencia de género ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Salvatori nació el 26 de agosto de 1985, tiene el cargo de diputada federal desde el 2018 cuando fue elegida por mayoría relativa. Cuenta con una carrera en Ciencias de la Comunicación y previo a su inclusión en la política tuvo una participación en medios de comunicación y fue columnista para el periódico El Popular de Puebla. En la Cámara de Diputados también es la secretaria de la Comisión de Radio y Televisión así como integrante de las comisiones de Igualdad de Género, Juventud y de Diversidad Sexual.

