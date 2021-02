Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 26 de febrero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 26 de febrero para Tercero y Cuarto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

3° Primaria

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como la emoción del miedo te permite preparar tu cuerpo ante una amenaza.

¿Qué hacemos?

Necesito que pongas atención en las sensaciones de tu cuerpo, examina lo que estás sintiendo. Para ayudarte a identificar tus sensaciones te invito a observar el siguiente video.

Video, de Alas y Raíces Cultura. Vitamina Sé. Cápsula 138. Sensación y emoción. (del 00’27” al 04’20”)

Con el miedo se empieza a sudar más de lo normal, se puede sentir las piernas débiles y mareo.

Los indicadores nos dicen que estas pasando por las sensaciones del miedo y está tomando control sobre ti. Observa tú cuerpo, ¿Qué está pasando con él a causa del miedo? y prepárate para ponerte a salvo.

Tranquilízate, pero el miedo lo está rebasando y no te permite pensar con claridad. Obsérvalo, todo lo hace lentísimo, te cansa y no logras concentrarte; y pierdes el control.

El miedo puede paralizarnos, no nos permite ver las cosas con claridad y nos hace sentir que perdemos el control. Cuando percibimos que existe peligro ya sea real o imaginario, nuestro sistema de seguridad nos alerta y nos prepara para ponernos a salvo.

¿Para qué nos sirve el miedo?

El miedo nos ayuda a sobrevivir porque nos aleja inmediatamente del peligro, es decir, gracias al miedo estamos vivos. El miedo nos ayuda a no actuar de manera peligrosa o imprudente.

Por ejemplo, si no tuviéramos miedo, cruzaríamos una calle sin voltear a los lados y podríamos ser atropellados. El miedo nos ayuda a actuar con precaución, es como una alarma que nos ayuda a identificar amenazas o peligros que pueden existir en nuestro entorno, de esa forma, antes de cruzar una calle, pongo atención y me aseguro que no hay peligro de ser atropellado.

El miedo también nos prepara y nos moviliza para ponernos a salvo. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo genera gran cantidad de energía, gran parte de nuestra sangre se acumula en nuestras piernas, para huir a toda velocidad en caso necesario. Por ejemplo, en el campo, cuando se nos atraviesa una serpiente.

¿Cómo actuamos cuando sentimos miedo?

Cada persona actúa de manera diferente ante el miedo, algunos se paralizan, otros huyen y algunos más atacan. Eso pasa porque el miedo nos atrapa y no nos deja ver con claridad, paraliza nuestra mente y nos hace sentir que perdemos el control, entonces el miedo crece, crece, crece.

¿Existe el miedo o es sólo nuestra imaginación la que lo provoca?

Esa es una pregunta muy interesante ¡Por supuesto que existe el miedo! hay diferentes tipos de miedo. Hay miedos reales y otros son imaginarios. Lo imaginario está en nuestra mente y es creado por nuestros pensamientos. Los miedos imaginarios nos provocan mucha preocupación y angustia, por eso tenemos que aprender a controlarlo.

Cuando el miedo nos arrastra, tendemos a imaginar cosas que muchas veces son improbables que ocurran,

Un miedo real surge a partir de algo que existe y es verdadero, por ejemplo, si un perro de manera repentina e inesperada te ladra en forma amenazante, la reacción inmediata será huir de ahí para protegerte de alguna mordida. Pero si estás preparado para enfrentar ese miedo, sabrás que, si corres, el perro irá tras de ti, por lo que lo mejor es permanecer quieto y hablarle para tranquilizarlo.

4º Primaria

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la importancia de preparar a tu cuerpo ante una amenaza.

¿Qué hacemos?

Es natural sentir miedo, pero tienes que usarlo a tu favor. Para esto, primero tienes que aprender a identificar qué sensaciones son las que experimenta tu cuerpo.

¿De dónde proviene el miedo y cómo se manifiesta? El miedo es una emoción que ha permitido al ser humano y a los animales sobrevivir a lo largo de miles de años, pues sirve para enfrentar una situación de peligro. Te mantiene a salvo, pero también, en un momento dado, puede paralizarte.

Es además la emoción humana más poderosa; una respuesta automática e involuntaria del cuerpo ante una amenaza real o imaginaria.

¿Cómo se activa? En tú cerebro se encuentra la amígdala, que siempre está alerta a cualquier peligro y cuando lo hace ¡suena una alarma!

Al hacerlo, tu respiración se acelera y en segundos, el cuerpo se prepara para la huida o defensa. La adrenalina y el cortisol aceleran el corazón, lo que hace que bombee más sangre al cuerpo.

Cuando la emoción del miedo es excesiva, extrema o muy exagerada, la eficacia de la huida disminuye y es muy probable que se produzca un bloqueo emocional y un entorpecimiento de la acción.

Es por ello que tienes que aprender a identificarla, para poder usar la emoción del miedo a tu favor, en lugar de que te perjudique.

¿Qué es lo que te causa miedo? ¿Cuáles son las sensaciones en el cuerpo?

¿Sabías que el miedo es una de las emociones más estudiadas por el ser humano?

Es importante conocer cómo se siente el miedo, porque te advierte de algo que puede ser peligroso, y de esa manera puedes prepararte para enfrentar la amenaza.

Tú cerebro aprende muy rápido y tiene una memoria impresionante, sobre todo ante los sucesos que te provocan miedo.

Ahora observa el siguiente video, inícialo en el minuto 0:26 y termínalo en el minuto 1:33

Vitamina Sé. Cápsula 138. Sensación y emoción

¿Observaste qué partes del cuerpo y cómo se manifiesta el miedo? Según el doctor del video, ¿Cuál es la medicina contra el miedo?

¿No sabes o no lo recuerdas? Continúa observando el video, ahora inícialo del minuto 1:22 y termínalo en el minuto 4:24

