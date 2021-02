Michoacán: Descartan regreso a clases presenciales para la próxima semana

En Michoacán, el secretario de Educación del Estado, Héctor Ayala Morales, descartó la reactivación de las clases presenciales la próxima semana para todos los niveles educativos del sector público y privado, ya que aseguró que esta decisión se tomará de manera regional conforme avance la jornada nacional de vacunación en la entidad.

En entrevista con El Heraldo de México, el encargado de la educación en Michoacán informó que luego de que se termine la vacunación de la población en riesgo por el Covid-19 en los municipios en los que ya se inició la aplicación de la dosis, y si las condiciones sanitarias, en cuanto a la baja de contagios y decesos, lo permiten se comenzarán a aperturar los centros educativos en dichas ciudades.

Ante la renuencia por parte de un grupo de docentes de la fracción Poder de Base de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de aplicarse la vacuna contra el Covid-19, Ayala Morales reconoció que el miedo o la decidía qué existe en algunos profesores, por lo que insistió en que la vacunación no es obligatoria pero el eventual regreso a clases sí.

Aseveró que aquellos que no quieran aplicarse la vacuna están en total libertad de sus derechos, no obstante, serán requeridos a laborar de igual manera que aquellos que decidan vacunarse, cuando las condiciones lo permitan, y no podrán ampararse ni denunciar ante la autoridad en caso de enfermar.

"Si está disponible la vacuna, si son población vulnerable y han decidido no hacerlo, será bajo su estricta responsabilidad, no va a poder culpar ni al estado, ni al gobierno, ni a la institución, ni a la Secretaría, pues si él mismo de suyo propio decidió no vacunarse", lapidó.

El funcionario estatal precisó que, además de la aplicación de la dosis población en riesgo, también es necesario que se compruebe que hay una baja sostenida de contagios en el municipio que en el que pretendan reactivar las clases presenciales, con un número mínimo de contagios y defunciones diarias, es decir, estar catalogado con la bandera blanca de riesgo controlado por el virus, según la regionalización estatal.

De los 113 municipios, son 77 los que están clasificados con un riego controlado del Covid-19, 24 con bandera verde de riesgo intermedio de contagios, 11 con bandera amarilla de riesgo alto y solo uno, la capital del estado Morelia, con bandera roja ante un riesgo máximo de contraer la enfermedad, siendo esta la última localidad con posibilidad reactivar clases presenciales.

Mientras que en las siete ciudades en las que ya comenzó la vacunación de adultos mayores, Áporo, Apatzingán, Buenavista, Múgica, Parácuaro, Tingambato y Villamar, tras concluir con la etapa de vacunación a la población en riesgo de la enfermedad, se instalaría un Comité Municipal de Salud mediante el cual se expondrán las condiciones para un regreso a clases de todos los niveles educativos con los debidos protocolos sanitarios.

Al corte de esta redacción, solo en estos siete de los 113 municipios del estado comenzó la segunda etapa de vacunación de la estrategia nacional, con 19 mil 485 adultos mayores inoculados según el último corte de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Por: Paola Mendoza / El Heraldo de México

