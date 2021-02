Abuelito se suicida al interior de su domicilio; culpa a empleados de banco de vaciar su cuenta de ahorros

El caso de un abuelito ha indignado a la opinión pública debido a que se quitó la vida después de una negligencia ocurrida en una sucursal bancaria. El sujeto de la tercera edad, identificado como Gerardo N, de 63 años, decidió suicidarse después de deja una pequeña nota en donde afirma que trabajadores de un banco vaciaron su cuenta de ahorros que ascendía a un millón 10 mil pesos.

De acuerdo con la información proporcionada por la revista Proceso, este incidente ocurrió el pasado 20 de febrero en un hogar de la calle Asunción, ubicada en la colonia Citara Ciudad Integral Huehuetoca, municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. El cadáver de Gerardo N fue localizado colgando de una cadena de metal dentro de su domicilio, así lo dieron a conocer los medios locales a Proceso.

Lamenta falta de ayuda

Cerca del cuerpo del adulto mayor había una cartulina de color flourescente en donde el señor explicó los motivos que lo llevaron a quitarse la vida debido a que estos empleados de la sucursal bancaria vaciaron en su totalidad su cuenta de ahorros. En el mensaje indicó que la responsable fue Nayelli N, quien es la subgerente de esta sucursal y a sus compañeros. Al mismo tiempo, lamentó que la ayuda económica y el Seguro Popular hayan desaparecido.

Por último, Gerardo N fue claro en pedir que sus restos fueran trasladados a una fosa común ya que no contaba con hijos, familia, algún tipo de amigos ni dinero para realizar un funeral de manera correcta. Cabe destacar que en enero de este año, una mujer responsabilizó al personal de esta cadena bancaria de robar los ahorros de sus hijos tras cobrar mensualidades a pesar de que la pandemia de Covid-19 afectó a muchas personas.

Los vecinos fueron los responsables de encontrar el cuerpo, que se encontraba colgado del techo con un lazo atado a su cuello. De inmediato dieron parte a las autoridades correspondientes quienes arribaron al lugar para saber la situación del señor de la tercera edad. Los vecinos dieron cuenta de que Gerardo N llevaba días quejándose de este banco por haberle desaparecido los ahorros de toda su vida, que sería un millón 10 mil pesos.

Carta póstuma.

Inician investigaciones

Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación sobre lo sucedido. Hasta el momento, son los vecinos de Gerardo quienes han dado testimonio de los hechos a las autoridades y se mantienen en colaboración para esclarecer este hecho que ha conmocionado a toda la población de Huehuetoca y a la opinión pública del país. Se desconoce si los mismos pobladores harán algún tipo de funeral para el señor.

Ante este caso, las autoridades del banco no se han pronunciado sobre lo que refiere Gerardo N en su mensaje póstumo. Al mismo tiempo, los empleados de la sucursal tampoco han emitido alguna declaración, pero se espera que las autoridades indaguen para saber si lo que el adulto mayor denunciaba era cierto o no. Al mismo tiempo, se contempla que en caso de ser cierto, dar con los responsables de esta acción.

No es la primera vez que el banco recibe quejas sobre la desaparición de fondos de sus clientes y de proporcionar condiciones poco claras. En múltiples ocasiones, cuentahabientes han levantado la voz para denunciar que sus ahorros ya no se encuentran en la sucursal. Ante esto, el mismo banco no ha emitido declaraciones, mientras que las inconformidades siguen en aumento.

