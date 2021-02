¡Cuidado! Condusef alerta intentos de FRAUDE a pensionados del IMSS

En Tepeyac, Jalisco se confirmó un nuevo caso de intento de fraude a pensionados del IMSS. El modus operandi es a través de cartas en nombre de Cofipen y van dirigidos a los pensionados del Seguro Social. El documento tiene fecha de vencimiento y piden que se comuniquen a los teléfonos que están anotados para poder hacer validos los beneficios.

En el documento se asegura que a través del apoyo del IMSS se autorizó un adelanto de nómina de 10 mil hasta 100 mil pesos a pagar a partir del 1 de marzo, por lo que tienen que hacer valida la promoción hasta el 28 de febrero 2021. En caso de quererlo, este apoyo se podría diferir vía nómina de 12, 14 y 36 meses. Cabe mencionar que el documento cuenta con faltas de ortografía.

"Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez aprovecho para informarle de una agradable noticia. Por Promoción y políticas de edad el área de CONVENIOS COFIPEN MÉXICO, con apoyo INSTITUCIONAL IMSS le autoriza un ADEMLANTO DE NÓMINA con un descuento Directo Vía pensión. De ser aprobado se instalará con clave 301 en su nómina", explica la carta que se dejaba en los buzones a los vecinos de Tepeyac.

En la parte final indican que para poder hacer valida la promoción deberán comunicarse a los números que vienen al final del documento, dos de oficina y un celular, donde podrán realizar una cita, ya sea en las oficinas o en su domicilio para poder ver los detalles. Las supuestas citas deberían de hacerse de lunes a viernes.

Alerta de intento de fraude

Sebastián Rodríguez, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, advirtió que no se trata de una financiera regulada, inclusive que al ser un documento con faltas de ortografía se trata de un intento de fraude, por lo que invitó a checar en la página oficial a checar si las instituciones están reconocidas por la ley.

Hasta el momento no se han presentado denuncias contra Cofipen, pero se recomienda no hacer caso al documento, no dar datos personales por teléfono y a cuidar con quien hablan por redes sociales, ya que la tasa de fraudes en línea y teléfono se incrementó en los últimos meses.

La petición a cuidarse de las estafas digitales también la hicieron en redes sociales, donde piden tener cuidado con quien hablan, además de asegurarse que las personas con las que se están comunicando es confiable. Otro punto importante es no dar datos personales por esta vía.

Más allá de revisar a las personas con las que estás comunicado, debes confirmar que el número y sitio sean los oficiales de las instituciones a las que dicen representar, ya que de lo contrario podrías estar siendo estafado. En el comunicado de redes insistieron en no dar datos personales a nadie.

dza