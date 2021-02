Buscan erradicar el matrimonio infantil en Oaxaca

El lunes 22 de febrero se inauguró la campaña “Que las niñas sean niñas, no esposas” en Oaxaca, con ella se busca concientizar a la población sobre la clandestinidad del matrimonio infantil y, con ello, poder erradicarlo.

La campaña está encabezada por Aleida Ruiz Sosa, bailarina oaxaqueña de 15 años y embajadora por la Paz en Iberoamérica y el Caribe. En su participación la joven recordó que Oaxaca ocupa el tercer lugar a nivel nacional en matrimonio infantil, solo después de Chiapas y Guerrero.

“A pesar de que existen leyes que prohíben el matrimonio infantil, su práctica sigue siendo muy frecuente alrededor de todo el mundo. Aproximadamente 1 de cada 5 niñas se casa o vive en unión libre antes de cumplir los 18 años”.

Además, explicó que las niñas que se casan a temprana edad están en mayor riesgo de ser víctimas de violencia, abuso sexual y control por parte de su pareja; pues no las dejan salir, no las dejan estudiar y no las dejan trabajar.

A esta iniciativa se sumaron empresas, funcionarios públicos y medios de comunicación. El objetivo principal es que las niñas oaxaqueñas reciban educación sexual y la garantía de sus derechos humanos.

El proyecto encabezado por la bailarina consiste, precisamente, en llevar a las escuelas de comunidades indígenas clases de ballet, una puesta en escena y una conferencia para dar a conocer la importancia de erradicar el matrimonio con menores de edad. Dará inicio cuando la pandemia por covid-19 lo permita.

Un crimen socialmente aceptado

Aunque en Oaxaca el matrimonio infantil está penado desde el 2013, representan el 39.7% del total de uniones matrimoniales en el estado. Actualmente, el Congreso del estado discute ampliar las penalidades para evitar esta situación, principalmente para proteger a niñas y mujeres indígenas; quienes cuentan con el consentimiento de sus propias familias para contraer matrimonio a corta edad.

Por su parte, la diputada Aurora López Acevedo aseguró que terminar con el matrimonio infantil en Oaxaca requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad. Afirmó que promover el matrimonio infantil forzado es una situación que representa una violación a los derechos humanos y que la niñez oaxaqueña merece una vida íntegra y plena.

