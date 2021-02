Tiene alcalde de Guanajuato tres denuncias por violencia de género

La activista y exdirectora del Museo de las Momias, Paloma Robles Lacayo, interpuso una denuncia contra el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, por violencia de género en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Durante una reunión del Instituto, el regidor de Morena en el ayuntamiento capitalino, Óscar Aguayo Arredondo, acusó al gobierno de Alejandro Navarro Saldaña de violentar constantemente los derechos de las mujeres y anunció que el alcalde enfrenta tres denuncias en el IEEG.

“Ayer me enteré en la sesión del IEEG, que existen tres denuncias por violencia política contra de integrantes del ayuntamiento, lo cual me sorprendió porque de la violencia no todas mujeres se atreven a denunciar”, dijo Aguayo durante la sesión transmitida vía streaming en el canal de YouTube del IEEG.