Se registra sismo en el cerro de Topo Chico, NL, ¿son normales estos temblores?

En el municipio de Escobedo, Nuevo León se registraron dos sismos, casi consecutivos, de 3.2 grados de magnitud, al poniente del Cerro del Topo Chico.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, se presentaron dos movimientos telúricos este viernes 19 de febrero. El primero fue a las 13:27 horas y el segundo ocurrió minutos después, a las 13:52 horas.

Durante el mes de febrero, esta es la segunda ocasión en la que se siente un sismo en Nuevo León. El 5 de febrero también se presentaron dos sismos. El primero tuvo una magnitud 3.7 grados en el municipio de San Nicolás, que colinda con Escobedo, donde ocurrió el segundo temblor que registró una magnitud de 3.0 grados.

En la historia reciente de Nuevo León no se consideraba que fuera una zona sísmica, no había muchos testimonios sobre movimientos de la tierra. Sin embargo, del 2006 a la fecha, han ocurrido más de 500 sismos en el estado con magnitudes desde 2.9 a 5 grados.

Expertos señalan que Nuevo León sí es tierra sísmica pero pertenece al grupo A, que corresponde a una baja actividad sísmica. El grupo B y C representan una actividad media de sismos, y el grupo D, son lugares propensos a sentir estos movimientos con una magnitud mucho mayor.

Según el Servicio Sismológico Nacional en el 2011 se registraron únicamente dos sismos. Pero solo un año después, en el 2012, la cifra aumentó hasta 87 movimientos telúricos registrados en Nuevo León. Del 2010 al 2018, en Nuevo León se suman un total de 321 reportes de sismos.

Esto quiere decir que los sismos en Nuevo León no son atípicos pero sí ocurren con poca frecuencia. Aunque la alerta permanece porque cada vez sigue incrementado el número de reportes de sismos, al igual que sus magnitudes. No obstante, debido a su rareza, no hay suficiente documentación sobre la actividad sísmica en el estado.

Se ha informado que estos sismos se deben, principalmente, a la deformación asociada a la Sierra Madre Oriental y antiguas fallas aún activas. Aunque también, diversas teorías señalan que los sismos aumentaron debido al fracking que comenzó a hacerse en el estado en la década pasada.

AV