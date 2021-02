Universidad de Guadalajara condona costo por exámenes de ingreso para el siguiente calendario escolar

La Universidad de Guadalajara anuncia la condonación del pago de refrendo para los 20 mil 765 alumnos no admitidos al calendario escolar 2021- A, por lo que podrán concursar por un lugar para el calendario 2021-B. Se refrendará el trámite a través de Internet, y el examen no tendrá costo. Será la casa de estudio quien absorberá esos 19 millones de pesos, que significa la condonación, para apoyar a las familias por los problemas económicos que se enfrenta.

Cabe recordar que en enero pasado, se informó que al detectarse trampas en el examen de admisión, resultó obligado que éste se repitiera. Lo que sucedió fue que escuelas que ofrecen preparar a los aspirantes previo al examen, les proporcionaron las respuestas correctas.

Los jóvenes que no lograron su ingreso a la UdeG pueden acceder a la página web www.escolar.udg.mx vas a seleccionar la opción de refrendar su trámite para el calendario 2021-B, recibirán un comprobante y la próxima cita de examen.

Para el Calendario A, se admitió a cuatro de cada diez solicitantes (43.77%). La UdeG está analizando por qué disminuyó 7% el número de solicitudes de ingreso en la ZMG y 5% en los Centros Universitarios Regionales. Vamos a escuchar al maestro Roberto Rivas Montiel.

“Pensamos que uno de los factores puede ser que algunos chicos por la contingencia sanitaria no pudieron concluir de manera satisfactorias con los estudios precedentes, entonces por no contar con el certificado de Bachillerato no pudieron completar el trámite y no tuvieron promedio. Como hoy el concurso fue exclusivamente por promedio (de calificación), no tuvieron ninguna opción. Pero seguramente tuvo mucho que ver la crisis que estamos pasando, las condiciones económicas y que tuvieron que atender necesidades primarias. Necesariamente todos tenemos que pensar que ahora primero es la salud y la vida”.