Jucupo de Edomex declara que no hay tiempo para hacer contrapropuesto sobre nuevos impuestos

Luego de que en el PAN y Morena plantearon un “plan B” a los nuevos impuestos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Maurilio Hernández González, aclaró que por tiempos no pueden hacer una contrapropuesta, pero marcar alternativas con lo propuesto por Finanzas.



En entrevista, reconoció que mientras no se resuelvan el tema de nuevos gravámenes y la aplicación de la nueva deuda por 9 mil 500 millones de pesos, no podrán avanzar en el Paquete Fiscal 2022 y este viernes habrá una nueva reunión.



“Lo que nos frena es sí es viable o no la aprobación de los impuestos si no todos, algunos, y en qué proporción sería la tasa impositiva, no, de acuerdo al mecanismo y naturaleza del impuesto”, declaró.



De los impuestos, Hernández González insistió que el ecológico y las casas de empeño son viables, no así los celulares que en su costo-beneficio son contraproducentes tanto en lo económico y lo social.



"Lo que nos frena es sí es viable o no la aprobación de los impuestos si no todos, algunos, y en qué proporción sería la tasa impositiva, no, de acuerdo al mecanismo y naturaleza del impuesto", advirtió.

Hernández González dijo que tomarán como matriz la propuesta de Finanzas, en torno a las nuevas cargas tributarias, pues no tienen tiempo ni mucho menos tiene elementos técnicos.



Admitió que al generarse una carga impositiva a un sector específico se genera reacción, además de provocar que se genere poca recaudación.



“No es una contrapropuesta que se confronte con el proyecto (la Ley de Ingresos), sino es a partir del proyecto que lo tomamos como matriz que hacemos nosotros las propuestas alternativas”, declaró.



Maurilio Hernández González afirmó que desde la propia Ley Fiscal se podrían generar las condiciones para ampliar la cobertura de contribuyentes, sobre los impuestos existentes y dijo que es atribución del Ejecutivo estatal.



Anunció que será este viernes cuando retomen la sesión para analizar el Paquete Fiscal 2022, porque apenas se envió el oficio a Finanzas para conocer la cartera de los 74 proyectos estatales, que junto a los federales se busca un financiamiento por 9 mil 500 millones de pesos.

En este sentido, admitió que de no avanzar en estos dos puntos no pueden analizar los demás componentes del proyecto del gasto para el siguiente año.



“Mañana será reunión de comisiones exclusivamente como la anterior donde se tendrá que deliberar y se tendrá que dar el debate y las propuestas muy concretas para ir cumpliendo ya con la ruta que nos hemos propuesto para ir estructurando los proyectos de dictamen”, concluyó.

