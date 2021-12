Piden que nuevo fiscal de Baja California tenga prestigio y esté libre de vínculos políticos

El nuevo Fiscal General de Baja California debe ser un profesionista con prestigio, integridad, experiencia en la procuración de justicia y, además, sin vínculos políticos, afirmó Omar Sarabia Esparza dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El líder del partido del sol azteca expresó que la renuncia de Juan Guillermo Ruíz Hernández a la Fiscalía General del Estado, es una oportunidad para que finalmente haya coordinación entre Federación, Estado y Municipios, para combatir la inseguridad en la entidad.

Destacó que durante la gestión Ruíz Hernández no hubo coordinación real, se “vendió humo a la sociedad y el único cambio en materia de seguridad fue cambiar el color de las patrullas estatales”.

“La cifra de seis mil homicidios durante los dos años del ex gobernador, Jaime Bonilla Valdez y del Fiscal Estatal, dejan en claro que al igual que los panistas, los de Morena no saben qué hacer, no tienen estrategia ni plan de seguridad pública”, afirmó.