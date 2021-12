Virgen de Guadalupe: Peregrinos sólo podrán estar 15 minutos en la Basílica

El próximo sábado 11 y domingo 12 de diciembre la Basílica de Guadalupe abrirá sus puertas a miles de peregrinos como parte de las celebraciones por el aniversario número 490 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, sin embargo, debido a las condiciones actuales de la pandemia de Covid-19, las autoridades religiosas y de la Ciudad de México emitieron una serie de recomendaciones y restricciones para los visitantes, entre las que destaca la imposición de un tiempo máximo en que los feligreses podrán estar dentro de las instalaciones del templo religioso.

Para iniciar, las autoridades religiosas y capitalinas hicieron un llamado para que los feligreses de la Virgen de Guadalupe eviten asistir a la Basílica el próximo fin de semana pues de esta manera se busca evitar que se generen aglomeraciones, no obstante, indicaron que se espera la llegada de por lo menos 5.7 millones de peregrinos, por lo que se establecieron algunas medidas y restricciones que se deben respetar para evitar posibles contagios de Covid-19.

Se espera la llegada de al menos 5.7 millones de peregrinos. Foto: Cuartoscuro

El uso de cubrebocas será obligatorio y en todo momento para los peregrinos, además, estará prohibido pernoctar en el atrio o en alguna otra zona del templo religioso, también se recomendó no acudir acompañado por menores o por adolescentes que no han sido vacunados y en cuanto al tiempo que los peregrinos podrán permanecer dentro de la Basílica de Guadalupe, se informó que solo serán 15 minutos, pues con esta medida se pretenden disminuir las probabilidades de contagios del virus.

Es importante señalar que, las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero informaron que no será necesario presentar el comprobante de vacunación para poder entrar a la Basílica de Guadalupe, sin embargo, señalaron que lo más recomendable es no acudir al templo mariano si no se cuenta con ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Mañanitas serán pregrabadas

En días anteriores, el rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Salvador Martínez Ávila, dio a conocer que a diferencia de otros años y de manera excepcional, no se realizarán las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo y que tampoco habrá misas presenciales pues se busca evitar que los peregrinos permanezcan aglomerados durante mucho tiempo.

No obstante, Monseñor Salvador Martínez Ávila, señaló que se realizará una transmisión pregrabada de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la que participarán diversas celebridades, dicha transmisión podrá seguirse de manera virtual el próximo sábado 11 de diciembre en punto de las 23:00 horas a través de las redes sociales de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, así como en diversos canales de televisión abierta.

