Avalan en comisiones prohibición de corridas de toros en CDMX

La Comisión de Bienestar Animal en el Congreso capitalino aprobó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, a pesar de que el quorum se vio amenazado ante la ausencia de tres legisladores de Morena.

Por lo que, de acuerdo al documento avalado por los legisladores señala que: “queda prohibido: celebrar y realizar espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, tortura o prive de la vida a los toros, novillos y becerros”.

Asimismo, se explica que se impondrá una multa equivalente a 55 mil veces la unidad de medida y actualización, que a la fecha supone un total de 4 millones 929 mil 100 pesos.

Esto quedó establecido en diversas reformas y aficiones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

En los artículos transitorios se establece que las autoridades tendrán un plazo de 180 días naturales, posteriores a la publicación del decreto en la Gaceta Oficial capitalina, para reformar las disposiciones relativas de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, la Ley de Establecimientos Mercantiles y el Código Penal, todos de la Ciudad de México.

Serán las Secretaría de Desarrollo Económico, Inclusión y Bienestar Social, así como la del Trabajo y Fomento al Empleo deberán desarrollar un programa que permita a todas las personas que, se dedican a la venta de productos o prestan sus servicios en las plazas de toros, puedan desarrollar otra actividad remunerada.

Agregaron que para esto se destinará una partida especial en el presupuesto de egresos que le permita a las dependencias cumplir con este objetivo.

A las 10:50 horas dio inicio de la sesión de la Comisión de Bienestar, y se daba cuenta de que había quórum; cinco legisladores presentes de los nueve legisladores que integran este grupo de trabajo.

Quienes asistieron fueron: los panistas, Federico Döring y Ana Villagrán; la priísta, Tania Larios; el del partido verde, Jesús Sesma y la morenista; Isabela Rosales.

Esta última, al minuto y 20 segundos de haber iniciado la sesión, recibió una llamada que la imposibilitó a seguir en la sesión y abandonó la misma.

La sesión tuvo una duración de 34 minuto, en la cual los legisladores asistentes se congratularon de dicho dictamen y reprocharon la ausencia de los legisladores de Morena: Christian Moctezuma, Leticia Estrada y Miriam Valeria Cruz.

Asimismo, justificaron a la perredista, Gabriela Quiroga, quien tampoco llegó a la reunión por “problemas de salud”.

“La Dra Claudia Sheinbaum prometió una agenda animalistas, firmaron compromisos animalistas y hoy que estamos en la hora de la verdad para modificar esta actividad tan cruel no están aquí los compañeros de Morena”, puntualizó la panista, Ana Villagrán.

Previo a votar el dictamen, el presidente de la Comisión, Jesús Sesma detuvo la sesión y pidió un receso para ir a buscar a Rosales Herrera “y es que es necesario su voto”.

Minutos después, ambos legisladores ingresaron al salón y comenzó la votación, la cual quedó: cuatro votos a favor y una abstención.

Posteriormente, Sesma Suárez aseguró que “se paga una deuda a los seres vivos no humanos, y es que por muchas generaciones y legislaturas hemos intentado, poder eliminar un maltrato contra los toros”.

“Vamos a tener presión fuertísima por parte de diputados, senadores, empresarios, medios de comunicación para que este no suba a pleno. Hoy da inicio a una nueva historia de México. Pido a los activistas no bajar la guardia, que no nos dejemos intimidar por nadie”, concluyó.