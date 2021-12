Ssa Jalisco descarta presencia de variante Ómicron en la entidad

La Secretaría de Salud en Jalisco alertó de audios que circula en medios electrónicos en donde se habla de cuatro casos confirmados de la variante africana Ómicron de Covid-19 en la entidad, lo cual no es verdad, por lo que recordaron que aunque sí existe la posibilidad de que se detecten casos de cepa debido a que ya se confirmó en la Ciudad de México, en un hombre de 51 años, todavía no hay ningún caso confirmado hasta el momento en territorio jalisciense.



Además, en otro audio, se habla de la variante Beta, y aunque sí es información oficial, no es actual, porque se trata de una nota que se dio a conocer en enero de este año.



En las redes sociales de la dependencia se publicó la alerta para evitar caer en desinformación y continuar difundiendo información que no es oficial o actual por lo que recordaron que solo en los medios oficiales se transmite la información más reciente sobre el desarrollo de la enfermedad en Jalisco.



Esta semana se anunciaron monitoreos a los casos activos y hospitalizaciones, aunque las autoridades insistieron que la estadística de los casos están estables sin picos hasta ahora y que debido a esta nueva cepa que se contagia con mayor rapidez, se estará reforzando el monitoreo y se llevarán a cabo un mayor número de pruebas.

Actualmente Jalisco se ubica en color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico nacional aunque se ha insistido para que la población no relaje las medidas sanitarias y mantenga las dos principales: sana distancia y uso correcto de cubrebocas.



También, se pide que aquellas personas que aún no hayan recibido vacuna contra el Covid-19, se registren en las plataformas tanto federal como local, para que puedan ser inmunizados y aumente el porcentaje que hasta ahora es de 81 por ciento de la población con al menos una dosis del biológico y el 76 por ciento ya con esquemas completos, esto en diversos grupos de edad y población vulnerable o con comorbilidades.

