AMLO visitará el martes Guadalajara; en agenda vacunas y presupuesto para proyectos de infraestructura hídrica

Esquemas para completar la vacunación contra el Covid-19 para docentes y ciudadanos que recibieron la primera dosis de los laboratorios Cancino; presupuesto para infraestructura carretera, la concusión de la Presa El Zapotillo y otras de distribución de agua para la zona metropolitana, son algunos temas en agenda para la visita del próximo martes a Guadalajara, Jalisco por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, explicó que la reunión se centrará en temas de seguridad y que espera poder resolver los pendientes que en la mesa de entendimiento y de diálogo que se ha venido sosteniendo en los últimos meses, se han planteado.

“Vamos a platicar con el Presidente, tenemos reunión del gabinete de seguridad, es una agenda sin duda importante, pero también habrá oportunidad de revisar el plan nacional de vacunación como algunos de los acuerdos pendientes en materia de infraestructura para Jalisco. Espero que sea una visita productiva, que haya la posibilidad de platicar ampliamente con el Presidente, hoy estuvimos acá (Ciudad de México), en reuniones técnicas para ver sobre todo temas relacionados con el agua que es uno de los pendientes que tenemos en materia de infraestructura”.

Alfaro aclaró que sobre los acuerdos para concluir la Presa El Zapotillo aún no están concretos al cien por ciento porque aunque ya se tuvo la definición política, falta que se hagan los proyectos.

“Si no hay los recursos que se necesitan para hacer las obras, pues no está el tema resuelto. Justo hoy estuve aquí en Conagua (Consejo Nacional del Agua), lo vamos a platicar con el Presidente el martes”.

El pasado 10 de noviembre, acompañado de miembros de su gabinete, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, regresó a Temacapulín en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, en donde firmó el compromiso de no inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y dar salida al proyecto que concluirá la Presa El Zapotillo que abastecerá de agua potable al área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo hasta ahora ha destacado el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, que no hay recursos etiquetados para concluir este proyecto.

Que sea “presidenciable”, no dañará amistad con otros actores de MC

Sin alianzas “vulgares” en el 2024, el modelo hasta ahora se impulsa como frente opositor por parte de Movimiento Ciudadano (MC), está listo para contender y proponer al mejor perfil que abanderará la candidatura de esta fuerza política, que actualmente gobierna Jalisco y Nuevo León, sin que dañe la amistad entre los actores que son presidenciables hasta ahora, señaló Enrique Alfaro Ramírez.

“Eso es ahora lo menos importante porque el tener perfiles importantes como el de Luis Donaldo o Samuel (García), y que me han incluido a mí como una opción, pues es para nosotros una muestra de lo que se ha trabajado, de lo que se ha construido y lo que si les puedo asegurar es que entre nosotros no nos vamos a pelear, al contrario, somos amigos, compartimos una visión y aquí no nos ganan las ambiciones personales, lo importante es el proyecto colectivo y así vamos a tomar las decisiones en los próximos años”.

El actual mandatario jalisciense y uno de los principales actores de MC, participó en la Convención Nacional de esta fuerza política en la Ciudad de México y descartó que las alianzas como se han concebido hasta ahora, sean una buena opción para el partido en la elección del 2024.

“Lo que creo es que tiene que haber voluntad para dialogar, pero lo que nosotros vamos a poner siempre sobre la mesa es que este país lo que menos necesita, son alianzas vulgares entre las dirigencias partidistas y las burocracias que se reparten diputaciones y con eso piensan que van a sumar votos, eso no le sirve al país”.

Añadió que en el diálogo y el respeto está el poder encontrar nuevas fórmulas, por lo que si estas condiciones se dan, sí abrirán la posibilidad de alianzas con otras fórmulas políticas, “en el modelo que ellos han construido de las alianzas, eso está descartado; la posibilidad de construir un frente opositor bajo otra lógica, yo creo que eso se puede platicar”.

“Yo veo a MC como una fuerza política consolidada en el 2024, hoy gobernamos ya dos de los estados más importantes en el país, algunas capitales estatales muy importantes, entonces es un proyecto que tiene identidad propia, que tiene una visión de hacia dónde caminar y lo que creo es que el 2024, será un proyecto competitivo en la elección presidencial”, concluyó.

dhfm

Seguir leyendo:

FIL Guadalajara 2021: ¿Cómo crear lectores? Yanina Rosales responde con su nuevo libro

Congreso de Jalisco aprueba presupuesto de ingresos 2022

Presupuesto para UdeG será superior en 2022; recibirá 14% más de ingresos