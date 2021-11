Jalisco reporta vacunación contra Covid-19 en 81% de la población

Las vacunas contra el Covid-19 para la población de Jalisco son suficientes, lo que hace falta aún es que se acuda a aplicarse el biológico y aunque hasta ahora se reporta un 81 por ciento de la población con aplicación de una dosis y de 76 por ciento con esquemas completos.

"La baja en la aplicación de dosis tiene que ver porque la gente no está yendo, tenemos alrededor de 500 mil vacunas disponibles , no es un problema de suficiencia de vacunas, lo que tenemos ya es un descenso notable en el número de personas que están yendo a vacunarse, llegamos a niveles muy altos, arriba de 300 mil personas a la semana; la semana pasada tuvimos alrededor de 80 mil promedio", expuso Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

Adelantó que es muy probable que se implementen medidas preventivas, pero aclaró que no se afectará el regreso presencial a clases en enero del 2022, y lo que se pretende es adelantarse a posibles repuntes de casos debido a las condiciones climatológicas.

El próximo jueves se reunirán los expertos de la Mesa de Salud en donde revisarán qué medidas sanitarias se mantendrá y otras preventivas que se puedan implementar, ante el descenso de temperaturas y la nueva cepa Ómicron que mantiene en alerta a la población mundial, aunque se buscará que no se afecten las actividades económicas.

"El llamado es a que vayan a vacunarse, hay vacunas suficientes, y no se ha vacunado el que no ha querido, como lo dije también, es importante que la gente sepa que es probable que a partir de enero ya haya medidas que restrinjan el acceso a algunas actividades a aquellos que no se hayan querido vacunar".