La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, desea Feliz 2022 a todos los capitalinos

En su mensaje de fin de año, la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de salud y prosperidad para todos los capitalinos en el año que está por iniciar.

Afirmó que dedicará todos los días del nuevo año para seguir haciendo de la capital una ciudad de derechos y de libertades. Sheinbaum Pardo aseguró que hará todo lo que esté de su parte para mejorar la calidad de vida de quienes habitan la CDMX.

Sheinbaum responde al caso de homofobia de Six Flags: “La discriminación conduce al odio”

En un video de un minuto con 25 segundos, la mandataria capitalina resaltó estar muy orgullosa de los habitantes de la Ciudad de México por el apoyo y la solidaridad mostrada durante el 2021, para enfrentar la pandemia y lograr la vacunación contra el SARS-CoV-2.

Diputados de Morena piden proteger a mujeres ciclistas en la CDMX; esta es la iniciativa

“El pueblo de la ciudad de México siempre nos ha dado hermosas enseñanzas y este año no ha sido la excepción. Somos una de la ciudades con mayor número de personas vacunadas en el mundo, y eso no sólo es labor del gobierno es posible gracias a la cooperación, a la solidaridad de no pensar sólo en nosotros mismos, de anteponer el bien común sobre el individualismo”, expuso.