"Votar en contra, es votar a favor de que sigan robando": AMLO sobre su Reforma Eléctrica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que quienes voten en contra de la Reforma Eléctrica, votarán a favor "para que sigan robando" quienes tienen las concesiones. Destacó que ya se acabó el tiempo de la compra o el intercambio de favores para el voto de legisladores a quienes dijo deben asumir su responsabilidad.

"Votar en contra de la Reforma Eléctrica es votar a favor de que sigan robando. No es cosa de andar convenciendo, que nos para 'andar chiquiando' a nadie, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, ya se acabó el tiempo en que 'necesitamos tu voto y cómo nos arreglamos'; lo más benévolo era: 'necesito el que se construya un hospital en mi pueblo, mi voto, aprobado'", aseguró el mandatario mexicano.

AMLO agregó que "se puede decir que no robaban porque esa eran las condiciones legales que se crearon, pero independientemente de lo legal, es un robo, además para legalizar ese robo ellos tenían el gobierno, ellos eran los que mandaban, influyeron para que los legisladores hasta en algunos casos, por dinero votaran a favor de esa Reforma Eléctrica".

Hace algunos días, Andrés Manuel López aseguró que empresarios le ofrecieron disculpas por abusos cometidos al amparo de la anterior Reforma Eléctrica. Mencionó que las cosas cambiaron y aseguró que los empresarios “están ayudando mucho”.

“Hay unos (empresarios) que se arrepienten, y hasta me están ofreciendo disculpas, que por dignidad no puedo decirlo, pero habla muy bien de ellos, ofreciendo disculpas no a mi caso sino como representante del pueblo, por mi investidura, por abusos que se cometieron”.