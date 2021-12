Diputado migrante propone que gobierno de la CDMX absorba trámites consulares

El diputado migrante en el Congreso de la Ciudad de México, Raúl Torres solicitó que la Secretaría de Finanzas diseñe una fórmula para absorber los gastos que representan los trámites consulares como envió de dinero a la ciudad, asesorías u otros.

Por ello, dijo que busca una reunión con autoridades del gobierno local, para expresarle diversas inquietudes de chilangos en el extranjero.

“Es la cuarta vez que le solicitó a Morena tomar en cuenta a los migrantes que radicamos en el extranjero, nadie nos hace caso y acá hay mucha gente que votó por Claudia Sheinbaum y les está dando la espalda como también lo está haciendo el presidente”, reprochó.

Advirtió que hay mucha gente que vive en Estados Unidos o Canadá, provenientes de Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco o de Cuajimalpa, pero no les va bien en sus modestos empleos y necesitan de programas sociales para sus esposas o hijos como educación, desarrollo profesional o salud.

“Muchas veces son hombres trabajadores o mujeres que migraron por alguna situación y están solos en el extranjero sin saber muchas veces hablar el inglés, por eso necesitamos que Sheinbaum y los legisladores de Morena nos hagan caso y atiendan nuestras peticiones”, dijo.

Explicó que ha hecho su labor de diputado migrante y ha logrado conseguir becas, intercambios escolares y muchas otras cosas con el apoyo de la sociedad civil.

“Pero no me lo debe dejar el gobierno a mí solo, existe una Comisión en el Congreso local que no quieren apoyar y creo que es importante”, refirió.

Agregó que ahora con el Año Nuevo, los migrantes no tienen dinero y están muy gastados.

“Vaya ni para el pavo tienen o un Hot Dog en las calles de Estados Unidos; así los quiere tener los gobiernos de Morena. Vaya gobierno que nos tocó, por eso van a volver a perder en el 2024; los migrantes votaron por una alternancia y nosotros sí le damos curso sus peticiones; ojalá el gobierno local tenga interés de venir y escuchar a los migrantes, pero sin el turismo electoral, sino verdaderamente a escuchar y quedarse en los alojamientos que nosotros hemos pasado”, concluyó.

