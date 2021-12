En la Mañanera, pide AMLO terminar denuncias contra el INE

Tras la denuncia presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por votar por el aplazamiento de la consulta de revocación del mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por detener la denuncia penal.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es quien debe resolver las controversias sobre la consulta de revocación del mandato.

Consideró que los consejeros del INE cometieron un error al no acatar los mandatos constitucionales, pero que pueden corregir.

“Pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error, y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”, explicó.

López Obrador señaló que la denuncia penal en contra de los consejeros del INE retrasa la organización de la consulta de revocación del mandato.

“Ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes, y lo demás no lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad”, explicó.

El mandatario federal dijo que será respetuoso de la decisión del Poder Legislativo de interponer una demanda penal contra seis consejeros del INE.

“Desde luego es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Tú me pediste mi opinión, yo la estoy dando como ciudadano. A mí lo que me da mucho gusto, y eso sí lo puedo expresar en mi carácter de titular del Ejecutivo, es que se lleve a cabo la revocación del mandato y convocar a toda la gente a que participe, que todos participemos ese día para, una boleta así, tachemos, es sí o no. ¿Quieres que continúe? Sí. ¿No quieres que continúe el presidente en su cargo, que renuncie? No, no quiero”, indicó.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador aseguró que la consulta de revocación del mandato contribuye a la democracia participativa para que el pueblo sea en todo momento el que decida, el que tenga las riendas del poder en sus manos, y se reafirma el criterio de que el pueblo es el soberano, el que manda.

“Ese ejercicio es el más importante de todos, ya lo hemos dicho, es el pueblo el que decide y es muy importante ”, aseveró.

MAAZ