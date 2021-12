Estancia legal: INM libera 35 visas a migrantes

Tras semanas de incertidumbre sobre la regularización de su estatus migratorio, 35 extranjeros que integran la Caravana Peregrina recibieron las primeras visas por razones humanitarias otorgadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), en la CDMX.

El documento viene acompañado de una Clave Única de Registro de Población (CURP) y les permite acceder a servicios de salud y bancarios, así como a trámites de ofertas laborales.

La primera persona en recibir la ayuda humanitaria es una mujer y madre de familia de nombre Ruby López, de origen hondureño, quien junto a su esposo y dos hijos se aloja en la Casa del Peregrino.

“Nos dijeron que ya con esto podemos empezar a trabajar, nosotros sí queríamos quedarnos en México, me siento más tranquila porque ya no vamos a tener que pelear, nuestro trayecto fue muy difícil, teníamos que caminar días y noches bajo el agua, a veces nos bajaban de los raites, nos golpeaban, llegando aquí nos echaron gas lacrimógeno”, afirmó mientras abrazaba a su hija.

El INM prevé atender a grupos de 30 personas hasta regularizar la condición de estancia de los 500 migrantes que conforman la caravana, además, según datos de la institución, serán ellos quienes regulen la situación de las personas que hayan iniciado su trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Pese a la puesta en marcha de las acciones de ayuda, la desesperación de los indocumentados los ha llevado a esperar horas bajo el sol intentando ingresar a las instalaciones del INM, incluso, a patear las puertas de cristal, para solicitar atención, así lo narró Wilvert Mejía, otro hondureño beneficiado: “sabemos que no podemos exigir porque no somos de aquí, pero ya no podemos más, ya no queremos ser perseguidos, queremos transitar y trabajar, y con estas visas podremos hacerlo, de alguna forma seremos libres”.

CAR