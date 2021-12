AMLO anuncia "¿quién es quién en los precios de los artículos de primera necesidad?"

Para evitar abusos en la venta de artículos de primera necesidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizará también una presentación de "¿quién es quién en los precios?".

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que se exhibirá a las empresas y marcas que incrementen sus precios por arriba de la inflación.

López Obrador reveló que le pidió al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O que le hicieron llamado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín para que invite a los empresarios a no subir los precios por encima de inflación.

"Hacer extensivo este llamado a productores y distribuidores de que no abusen en una circunstancia como la que estamos enfrentando (...) no todos los empresarios, no todos los comerciantes, no quiero generaliza, actúa de manera así (...) si el 7 (por ciento de inflación) porque aumenta el 20 por ciento el producto, estás incrementado tus costos, si, pero no te aproveches de la circunstancia", explicó.