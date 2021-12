Encuesta Heraldo: Clave, conservar la unidad

Conscientes de que Morena se coloca como la opción para lograr cinco de las seis gubernaturas en juego en 2022, de acuerdo con la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group, los aspirantes que buscan ser los elegidos están a la expectativa de la definición de ese partido.

El aspirante al gobierno de Durango por Morena, José Ramón Enríquez, admitió en Heraldo Radio que la encuesta es una fotografía del día y que será necesario trabajar adelante para mantener esa ventaja, especialmente por la unidad que los partidos opositores harán para que el estado no se pinte guinda el próximo año.

“No va ser fácil, así lo veo, porque he estado en muchas campañas y son escasos puntos que tenemos que reforzar con unidad. Si no hay unidad en Morena no se van a dar los resultados en Durango”, afirmó el senador a Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.

El morenista consideró que cuenta con las cartas necesarias para obtener la candidatura para la gubernatura.

En Hidalgo, el senador por ese partido y que también busca el gobierno estatal, Julio Menchaca, declaró a Mario Maldonado que la encuesta muestra que la entidad está preparada para lograr la transición en un estado de gobiernos priistas.

Explicó que la transición en un estado no significa mover una persona por otra, sino de hacer las cosas distintas para combatir la corrupción y mejorar el desarrollo de la población.

Mientras, el senador Raúl Bolaños-Cacho, quien está en la lista para buscar la gubernatura de Oaxaca por Morena, explicó que está listo para la consolidación del bienestar del estado, al que quiere hacer un motor de desarrollo.

“Somos seis legisladores comprometidos con que se consolide una transformación en Oaxaca y estamos pidiendo nosotros que, en unidad, vayamos a este proceso”, afirmó el senador del PVEM a Blanca Becerril, en El Heraldo Televisión.

En esa misma entidad, el aspirante del PRI al gobierno estatal, Francisco Villareal, refirió que el partido está lejos de entregar la plaza a una transición con Morena, pues lo que el actual gobierno ha hecho con el presidente Andrés Manuel López Obrador es política de diálogo que ha dejado resultados.

“No vamos a ofrecer que estamos caminando de la mano con alguien en el estado, nosotros vamos a generar condiciones de gobernabilidad, vamos a llevarnos bien con la Federación, pero no estamos colgados de nadie”, refirió.

En Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, aspirante a la gubernatura por el PAN, llamó a la unidad dentro del partido para evitar sorpresas en las elecciones, esto tras buscar la gubernatura estatal por ese partido con Teresa Jiménez.

En Quintana Roo, la senadora y aspirante del PAN al gobierno estatal Mayuli Martínez informó que la estadística demuestra que ese partido es altamente competitivo en dado caso de que se concrete una alianza con PAN-PRD para evitar el triunfo de Morena el próximo año, sin embargo no se ha consolidado.

“Estamos viendo la fuerza de los partidos políticos, la fuerza política en estas encuestas y, por supuesto, que éstas estarán moviéndose y a parte aún nos falta la campaña, en la campaña las encuestas se van moviendo”, dijo Carlos Zúñiga en Cámara de origen de El Heraldo Radio.

MAAZ