Diputadas exigen a la Cámara de Diputados no tomar protestas de panista acusado de violación

Las legisladoras de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) Margarita García, Esther Martínez, Araceli Celestino, Magdalena Núñez, Ana Karina Rojo y Dionicia Vázquez, tomaron momentáneamente la tribuna de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para exigir que el diputado electo del PAN Jorge Romero, no rinda protesta al cargo por las acusaciones de violación sexual espuria, delito que le fue reconfigurado a abuso sexual y por ello quedó en libertad.

Con carteles en mano en los que se leyó “¡no más un político violento”, “no más violencia política de género” “¡Yo sí te creo” y “¡no es no!", las diputadas exigieron que no se encubra a violadores bajo el manto del fuero constitucional y pidieron que la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Mesa Directiva Sergio Gutiérrez Luna, aseguró a las legisladoras que no se tiene previsto que el legislador tome protesta.

“La realidad al día de hoy es que no se tiene previsto, ni está señalado que tome protesta esta persona, no es la idea ni está considerado de ninguna forma”, señaló el diputado presidente.

El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, propuso que a través de un punto de acuerdo la Cámara de Diputados se pronuncie condenado los presuntos delitos que se le imputan al panista y posteriormente se analice cómo evitar la toma de protesta del diputado electo.

En respuesta el vicecoordinador del PAN, Elías Lixa, señaló que la bancada se solidariza con las víctimas y refirió que han vencido los plazos legales para que el diputado electo tome protesta al cargo.

“Yo me permito pedir a la Mesa Directiva que de acuerdo a nuestra Constitución se haga la declaratoria de que han transcurrido más de 30 días sin que el sujeto señalado en esta tribuna haya rendido protesta y, por lo tanto, han transcurrido los plazos para que pueda hacerlo y ese es un procedimiento que debe de subsanar la Mesa Directiva y que le da certeza a todas las personas que tienen la duda si, en su caso, la persona que había resultado electa iba a rendir compromiso”, señaló Lixa.

Añadió que de ninguna manera el fuero puede ser razón para evadir ningún tipo de proceso y se dijo con disposición al diálogo.

“El grupo parlamentario del PAN está totalmente dispuesto a formar parte del diálogo para encontrar la posibilidad de acordar un texto en el cual nos manifestemos todos en favor de la justicia”, subrayó.

alg

