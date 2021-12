Congreso de la CDMX alista discusión del Paquete Económico 2022

Este martes, el Congreso de la Ciudad de México alista la discusión del Paquete Económico 2022 y con ello aprobarlo a más tardar a las 24:00 horas del próximo 15 de diciembre.

Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ernesto Alarcón, se aprobó que al orden del día de la sesión ordinaria de mañana iniciar con el análisis en pleno del Proyecto de Egresos, la Ley de Ingresos y el Código Fiscal.

Por lo que se prevé, que durante la tarde-noche de este 14 de diciembre, las comisiones unidas de Hacienda, así como de Presupuesto y Cuenta Pública, aprobarán el dictamen del paquete económico para el próximo año, y de inmediato subirá al pleno.

Es de resaltar que los legisladores sólo realizarán cambios al artículo 367 Ter, relativo al impuesto a plataformas digitales, principalmente, de comida como lo ordenó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Por otra parte, la Jucopo informó que la morenista, Isabela Rosales solicitó licencia temporal a su cargo.

De acuerdo al oficio entregado por la legisladora esto se debe a “problemas de salud”.

No obstante, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, destacó que esta acción es consecuencia de discrepancias con su grupo parlamentario.

“No es posible que un partido que se precie de serlo, como lo es Morena, orille a uno de sus miembros a pedir licencia por no compartir una situación autoritaria del propio Congreso. No es posible. No deberíamos permitir esta situación”, dijo.

Específico que está en contra de la decisión y espera que el órgano legislativo local no acepte esta licencia.

Fuentes legislativa señalan que Morena tomó como acto de rebeldía que Rósales asistiera a la Comisión de Bienestar Animal y no votará en contra del dictamen que prohíbe la corridas de toros en la capital.

Y es que durante la sesión de este grupo de trabajo, Rósales Herrera recibió una llamada en la que le ordenaron que votara en contra, no obstante, decidió votar en abstención.

Su suplente es Alicia Medina Hernández, quien deberá tomar protesta mañana ante el pleno.

