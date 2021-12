La SCJN cuida no enfrentar a otros poderes: Ministro Fernando Franco

José Fernando Franco González Salas, quien termina este sábado su labor como ministro, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está preparada para ser presidida por una mujer y que el máximo tribunal ha procurado ser cuidadoso de no confrontarse con otros poderes.

En entrevista con El Heraldo de México en la que fue su oficina y donde hay algunos muebles vacíos, libros y la Constitución, el ministro dijo que hay apertura en cuanto a la posibilidad de que llegue una mujer a la presidencia de la SCJN, pero lo más importante es que sea el mejor perfil, sea hombre o mujer.

¿Le gustaría que quien encabece próximamente la Corte sea una mujer?, se le insistió.

“Me gustaría que se elija el mejor perfil para la Suprema Corte, para el Consejo de la Judicatura, que quiere decir para el Poder Judicial federal, para México, porque eso es lo que se requiere, el mejor perfil, sea mujer o sea hombre y eso ya les tocará a mis colegas que sigan en la Suprema Corte en la próxima elección”, señaló.

Luego de que llamó a la unidad al interior de la Corte para defender, si se requiere, su independencia y autonomía, se le cuestionó al ministro si actualmente ve alguna amenaza a esa independencia, y este aseguró que no, ahora, pero en algunos momentos se ha planteado.

¿Como cuáles?, se le preguntó.

“Los conoce perfectamente, desde la campaña, el Presidente presentó su programa de gobierno y en alguna medida señaló eso, hoy afortunadamente, gracias a la relación cordial que se tiene entre la Corte, en particular a través de su presidente y el Presidente de la República, tenemos una relación, como yo lo veo, bastante aceptable y cordial.

“Muchas veces no se está de acuerdo con decisiones de la Corte y se manifiesta, es una forma de gobernar, desde el punto de vista del Ejecutivo, nosotros hemos procurado ser muy cuidadosos, particularmente el presidente actual, también el anterior, de no confrontarnos con los poderes, pero si llegara la necesidad, lo que es muy importante, y no nada más en la Suprema Corte, en cualquier órgano colegiado, es la unidad”, aseguró.

Franco González Salas, quien el sábado pasado cumplió 71 años de edad, reconoció que durante los 15 años como ministro recibió presiones, pero eso nunca influyó en sus proyectos porque siempre los elaboró conforme a sus convicciones.

“Depende de qué se entiende por presiones, yo he dicho que por supuesto (que las recibí), pero qué se entiende por la presión, en mi caso personal, las presiones fueron exclusivamente en la argumentación que traían las partes para tratar de convencerme que la posición que ellos tenían era la correcta, muchas veces la propia autoridad estuvo sentada aquí con ese propósito, pero para mí las presiones no eran más que una forma de ver los planteamientos que estaban haciendo las partes por separado”, explicó.

Dijo que elaboró el proyecto sobre la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar convencido de la inconstitucionalidad de la norma y no habló con él antes de hacer el análisis del caso.

“Siempre procuré actuar conforme a mi criterio jurídico”, señaló.

MAAZ