Advierten fraude de sobrevuelos de globos aerostáticos en Chichén Itzá

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) advirtió del fraude de dos eventos de sobrevuelos en globos aerostáticos que se ofrecen en internet, los cuales supuestamente se realizarán en Chichén Itzá.

Aclaró que dichos eventos, los cuales según están programados los días 18 y 19 de diciembre en la zona arqueológica, carecen de los permisos del INAH, de Protección Civil y de Aeronáutica Civil.

Es decir, no está autorizado que globos aerostáticos sobrevuelen sobre Chichén Itzá, por lo que se han iniciado las acciones legales correspondientes.

A través de las redes sociales se está promocionando la adquisición del supuesto servicio. Foto: Especial

En ese sentido, el INAH invitó a todos los visitantes a que no participen en esos sobrevuelos en globos aerostáticos, puesto se pone en riesgo a los usuarios.

El abogado José Arturo Chab Cárdenas, Jurídico del Centro INAH Yucatán, precisó que la zona arqueológica de Chichén Itzá es una zona federal en la que no se puede sobrevolar, por lo que no han emitido autorización alguna y no se otorgará permiso para el evento.

Dijo que el INAH dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que prevengan cualquier riesgo a la ciudadanía y al patrimonio cultural.

De hecho invitó a los visitantes "a no dejarse engañar con pseudo operadores turísticos, puesto que Chichén Itzá al ser una zona federal no puede sobrevolarse sin las autorizaciones correspondientes”.

Cabe mencionar que las personas que están cometiendo el fraude solicitan a la gente que les depositen anticipos de sus entradas a través de transferencias bancarias o en cajas de tiendas de conveniencia.

