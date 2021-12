AMLO: Hay diálogo con el Consejo Mexicano de Negocios, pero hay cosas en las que no vamos a ceder

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá diálogo con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios sobre la Reforma Eléctrica, pero habrá cosas en las que no se va a ceder.

Durante la conferencia de prensa en Chihuahua el jefe del Ejecutivo dijo que en el caso del litio no habrá negociación, porque es propiedad de la nación.

"Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a dialogar y ya se está haciendo, se está llevando a cabo un diálogo, pero hay cosas en donde no vamos, de una vez lo adelanto, no vamos a ceder. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio, ese mineral estratégico debe ser de la nación, no se puede privatizar, porque no se ha hablado de eso, nada más se habla de la industria eléctrica, pero yo sé que es lo que les importa mucho aquí, a los que se dedican al tráfico de influencia es lo del litio", precisó.