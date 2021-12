A 73 años de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, persisten claroscuros en México

A 73 años de la declaratoria Universal de los Derechos Humanos, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, persisten claroscuros en su cumplimiento en México, señaló el defensor de los Derechos Humanos de Sinaloa, Oscar Loza Ochoa.

Precisó que existen rezagos importantes en materia de cumplimiento de los compromisos que, desde 1963 que se han venido celebrando diferentes tratados en materia de Derechos Humanos, de los cuales México ha formado parte, algunos de estos compromisos se han dejado de cumplir, como es el de garantizar el acceso a la salud, por la supuesta falta de recursos económicos, sin embargo, se ve que el Estado Mexicano se ha interesado más por pagar deudas ilegales e inmorales que atender las principales necesidades de la población.

Siempre se habla de claroscuros –señaló el ombusman- algunos aspectos en la materia de Derechos Humanos; hemos estado insistiendo en estos últimos días para que se cumpla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que por cierto, no ha sido ratificado por el Senado de la República que a diferencia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que fue el primero, del segundo los gobierno siempre dijeron que cuando hubiera recursos, iban a buscar cumplirlos pero el protocolo establece que los Derechos Humanos no solamente no son indivisibles y universales sino que además son imprescriptibles.

Sin embargo, precisó el ombusman, el Estado Mexicano sigue incumpliendo con estos compromisos, de garantizar, como parte de los Derechos Humanos, que desde junio de 2011, son reconocidos en la Constitución Mexicana, y atender las necesidades de la población

Loza Ochoa cuestionó que no solo derivado de la actual pandemia de covid 19, sigan muriendo personas por diferentes deficiencias del sistema de salud porque no se tienen los recursos suficientes para atender las necesidades de atención para la población, sin embargo se destinan más de 800 mil millones de pesos anuales para el pago de deuda desatendiendo a la población de las necesidades más apremiantes.

mgm