Urgen reformas para sancionar y capacitar a municipios para erradicar adeudos en Edomex

Además de capacitar y recaudar, se deben hacer reformas para establecer sanciones ejemplares para erradicar como revertir las deudas millonarias que arrastran los municipios mexiquenses, propuesto en el foro legislativo “Retos de la Deuda Municipal con Particulares”.

La bancada del Verde Ecologista (PVEM) convocó a diversos expertos para debatir sobre esta problemática para más adelante presente una iniciativa y poner fin a este escenario que prevalece a dos meses de concluir las actuales alcaldías.

César de Jesús Molina Suárez, ex magistrado del Tribunal de justicia Administrativa, evaluó que se requiere de la intimidación legal y emitir sanciones fuertes, como ejemplares en el servicio público para erradicar las condiciones adeudos a la Iniciativa Privada (IP).

En este sentido, recomendó a los legisladores reformas Ley de Contratación y al Código Administrativo, para erradicar estas condiciones.

Otras de las acciones que se plantearon es que las alcaldías recuperen la potestad tributaria y vayan por la cartera vencida sobre el pago del impuesto predial y agua, pues desde que se les cedió esta atribución cayó la recaudación.

Lo anterior, de acuerdo Arturo Huicochea Alanís, titular del Instituto de Administración Pública del (IAPEM), al comparar que las deudas que arrastran triplican lo que no logran cobrar a los contribuyentes.



En tanto, Felipe Javier Serrano Llarena, vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario, Felipe Javier Serrano Llarena, afirmó que para combatir la corrupción se capacitar y profesionalizar a los servidores públicos municipales.



Dijo que hasta el 2021, se han profesionalizado 50 mil funcionarios y desde el 2004 con la certificación obligatoria hubo un incremento en 2.8 por ciento el PIB desde las demarcaciones.



En el foro legislativo, se retomó que 20 municipios mexiquenses adeudan 4 mil millones de pesos o que la deuda municipal histórica es de 27 mil millones de pesos.



La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCEM), Laura González Hernández, propuso normar y topar el tipo de adeudo por año fiscal, para que las alcaldías no gasten lo que no tienen presupuestado.



Sumado a ello, castigar a los ayuntamientos que falseen su situación de deuda, porque hay algunos que niegan tenerlas.

