"La Mancha": la nueva forma para asaltar a transeúntes en la CDMX | VIDEO

El pasado mes de julio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detectó "La Mancha", un modus operandi de asalto sin violencia. En aquel entonces se informó que dicha forma de robo comenzaba a ser recurrente en la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, todo parece indicar que esta modalidad se ha ido expandiendo a lo largo de la capital, pues hace unos días, una pareja de adultos mayores denunció un intento de robo al salir del cajero en la alcaldía Coyoacán. Todo quedó grabado en video.

¿Qué es "La Mancha"?

La forma en la que los delincuentes salen a las calles a asaltar a los transeúntes en la CDMX consiste en que alguien se acerca a una persona y le rocía un líquido en la ropa. Después, uno o más cómplices se acercan a la víctima para "ayudarlo".

Sin embargo, es ahí cuando le quitan sus pertenencias sin que la persona afectada se dé cuenta. De acuerdo con los datos más actualizados de la FGJCDMX, en septiembre de 2021 se registraron 492 robos a transeúntes sin violencia, de los cuales 183 ocurrieron en la vía pública y 88 en espacio abierto al público.

Caso reciente

El último caso registrado de este modus operandi se registró el pasado domingo 24 de octubre. Los hechos ocurrieron minutos antes del mediodía sobre Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, en la alcaldía Coyoacán.

En un video grabado por cámaras de seguridad se observa a un hombre vestido con ropa deportiva negra y una boina del mismo color. El sujeto baja de un Chevrolet Gris Plata, espera a una pareja de adultos mayores que previamente habían acudido a un cajero.

Se acerca lentamente a ellos y les ensucia la ropa con mostaza. Él mismo se ofrece a ayudarlos. No obstante, una de las personas afectadas afirmó que le gritó al individuo que no se acercara, por lo que no hubo robo que lamentar.

Al final del video, el hombre simplemente se aleja y se sube al vehículo anteriormente mencionado, el cual además es escoltado por una minivan plateada. Los afectados levantaron una denuncia por daños hacia su persona.

"Nos empieza a ensuciar la ropa por la espalda con mostaza, yo me sorprendo cuando nos ensucia y después saca una servilleta y nos quiere limpiar. Él se va y se ve que se sube al carro gris, pero la camioneta está cuidándole las espaldas", dijo una de las víctimas al portal Sin Embargo.

