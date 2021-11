Iglesia católica en San Luis Potosí arremete contra Morena

El choque de trenes entre la Iglesia Católica potosina y Morena, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un nuevo episodio luego que el vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera reclamara en conferencia de prensa al dirigente estatal, Sergio Serrano Soriano que de nueva cuenta lo llamó a no meterse en política con sus comentarios y “dedicarse a sus asuntos”.

La víspera, el arzobispo potosino, Jesús Carlos Cabrero Romero se reunió con la bancada panista en el Congreso del Estado y con su dirigente estatal, lo que originó que el presidente estatal en funciones de Morena lo acusara de impulsar políticas conservadoras, “causas no justas, ni muy cristianas que digamos” y lo conminara a “dejar en paz a los ciudadanos que no son ministros de culto”.

Este miércoles, el portavoz de Arquidiócesis le respondió que no tiene derecho a callar a la Iglesia católica potosina y le advirtió que como representantes del catolicismo en San Luis Potosí seguirán cuestionando acciones que no vayan orientadas al bien común, “si él es un seguidor emocionado de una supuesta transformación está bien, lo respeto profundamente, pero que respete también a quienes no pensamos como él”, le dijo.

Parafraseando al extinto primero ministro francés, Charles de Gaulle, el presbítero católico potosino afirmó que “la política es algo tan serio que no se le puede dejar solo a los políticos” y que en una sociedad democrática todas las formas de pensar tienen cabida.

“No fuimos nosotros los primeros en meter religión y política, fue el propio presidente (Andrés Manuel López Obrador) el que empezó a meterse en cuestiones de religión, él lo dijo: es que van a misa y son conservadores, hipócritas, está ofendiendo a los católicos, la entonces secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero, actual presidenta del Senado) se burló de nuestras creencias diciendo que son creencias medievales, ella se metió en la fe de muchos millones de mexicanos, entonces queremos respeto y cuando lo tengamos entonces hablaremos”, expresó.

Priego Rivera manifestó la preocupación de la comunidad católica porque México haya caído 14 lugares en el ranking de corrupción y criticó el huachicoleo permitido en Puebla que, incluso, llevó a una desgracia, lo que dijo demuestra que la lucha anticorrupción de la 4T no es todo lo efectiva, “es decir a los míos les permito que sigan haciendo, de los otros me encargo, eso no es lucha anticorrupción, sí quisiera decirle al señor Serrano que tiene que haber colaboración entre nosotros, tiene que haber paz, pero nosotros tenemos que decir las cosas así como ellos dicen, yo nunca le diría a él que se calle, jamás, no tengo derecho, le pregunto a él si tiene derecho pedirnos silencio”, apuntó.

Este no es la primera confrontación entre la Arquidiócesis de San Luis Potosí y Morena, ya que el pasado diciembre, en pleno proceso electoral local, la dirigencia estatal del partido guinda acusó a la Iglesia Católica potosina de entrometerse y presentó una queja ante la Secretaría de Gobernación.

