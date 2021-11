Hugo López-Gatell no descarta una cuarta ola de Covid-19 en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no descartó la posibilidad de que ocurra una cuarta ola de COVID-19.

Luego del evento para iniciar la vacunación contra influenza en México, el funcionario explicó que el repunte del virus es posible aun cuando hay una tendencia a la baja.

Entrevistado en Palacio Nacional, mencionó que mientras haya casos de COVID-19 puede ocurrir otra ola de esta pandemia y para muestra hay países como Estados Unidos, que han tenido siete olas de Coronavirus.

"Llevamos 14 semanas de tendencia a la baja, pero dejamos siempre en claro que mientras en el resto del mundo haya actividad de COVID, en cualquier país, incluido México, puede haber una reemergencia (del virus SARS-COV-2)", comentó.

López-Gatell reconoció que la temporada de frío puede ser un factor pero de momento no se tiene una fecha prevista para un repunte porque la epidemia de COVID-19 "tiene una variabilidad muy grande en tiempo y espacio".

Ve inconsistencia en resolución para vacunar a menores

En otro tema, López-Gatell acusó que hay inconsistencias en la resolución de un juicio de amparo, el cual ordena vacunar contra COVID-19 a todos los adolescentes.

El subsecretario fue cuestionado sobre este caso y dijo que el alcance del juicio de amparo solo debería protege al particular que lo promueve, por lo que sus efectos no pueden ser de carácter general.

Ese es uno de los argumentos por los que el gobierno federal anticipó hace un par de semanas que pedirá la revisión del caso.

"La disposición del juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, donde ni siquiera es una jueza titular sino es la secretaria en funciones de juzgado, estableció una disposición de carácter general a partir de un juicio de amparo. Esto, según lo que han explicado las personas expertas en Derecho, incluido el secretario de Gobernación, es inconsistente con las leyes mexicanas", acusó el funcionario.

Añadió que otro de los argumentos contra esta resolución es que existe una jurisprudencia qué establece que el derecho colectivo a la salud no puede quedar subordinado al derecho particular a la salud, esto lo dijo al asegurar que el Plan Nacional de Vacunación, en el cual aún no se contempla vacunar a todos los menores, atiende el derecho colectivo a la salud.

Respecto a si se vacunará en algún momento a los menores de edad sin comorbilidades, dijo que eso es posible pero primero se terminará la etapa de protección a adultos, por ser considerada de mayor prioridad en el Plan Nacional de Vacunación.

