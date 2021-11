FGJCDMX va a impugnar amparo de Raymundo Collins, asegura Claudia Sheinbaum.

El amparo que obtuvo el ex funcionario público Raymundo Collins será impugnado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reveló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que hay varias carpetas en contra de Collins.

“Entiendo que hay varias carpetas contra Collins que tiene la Fiscalía General, el argumento hasta donde entiendo, que lo mencionó la Fiscal (Ernestina Godoy), que para dar el amparo es que no lo citaron antes de la orden de aprehensión y ahí la Fiscalía va a impugnar dado que se le cita y no se presenta, porque no se encuentra en el país, hay maneras de impugnar esta resolución, no es una resolución definitiva”, explicó la titular del Ejecutivo local.