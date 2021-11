Secretarios de Hacienda no estaban vinculados al pueblo, solo recibían a banqueros y empresarios: AMLO

En gobiernos anteriores, los secretarios de Hacienda no tenían vinculación con el pueblo ni con las obras públicas, solamente se dedicaban a recibir banqueros y empresarios, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la inauguración del camino a la cabecera municipal de San Jerónimo Taviche, el mandatario federal señaló que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O está supervisando las obras como no se había hecho antes.

"Algo muy peculiar, muy raro, nos acompaña el secretario de Hacienda, por general loss secretario de Hacienda no salen de la oficina. Rogelio Ramírez de la O, actual Secretaría de Hacienda, está ocupando la oficina y el escritorio que era de Limantour de la época de Porfirio Díaz, y los secretarios de Hacienda no tenían ni vinculación con el pueblo no veían estás obras, recibían a banqueros, a los grandes empresarios eran los que estaban en las antesalas de la oficina del secretario de Hacienda", afirmó.

López Obrador señaló que Rogelio Ramírez de la O es doctor primer doctor en Economía mexicano en la Universidad de Cambridge "o sea, no todos son tecnócratas".

Dijo que el secretario Ramírez de la O cursó la licenciatura en la UNAM, cuando Universidad defendía los intereses del pueblo, ya que esta institución educativa se derechizo, pero ya comenzaron a cambiar las cosas.

"La licenciatura la terminó en la UNAM, cuando la Escuela de Economía también de la UNAM era otra cosa, porque no les guste a los de mi Alma Mater, sí se fue derechizando la UNAM en el período neoliberal. Afortunadamente las cosas ya están cambiando y se va a volver a poner la educación al servicio del pueblo, ese es el propósito", explicó.

