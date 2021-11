Marisol fue asesinada "manifestando su inconformidad", sólo quería un mundo mejor

Marisol Cuadras sólo tenía 18 años cuando fue asesinada en un cobarde acto de violencia por un grupo armado que disparó a las afueras del Palacio Municipal en Guaymas, Sonora; ahí se encontraban al alcaldesa Karla Córdova con integrantes de su cuerpo de seguridad y las activistas quienes minutos antes se habían manifestado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

Marisol, era hija de un miembro de la Secretaría de Marina y Armada de México, y lo que quería era un mundo mejor, donde no hubiera violencia contra las mujeres por lo que se manifestaba de manera pacífica; paradójicamente antes de morir encabezó un acto en su natal Guaymas, Sonora pues formaba parte del colectivo "Feministas del Mar".

Era una joven "orgullosamente feminista y ambientalista", así se describía en sus redes sociales, le gustaba hacer ejercicio y estudiaba energías renovables, de acuerdo con su madre, era una mujer sana, con sueños, con toda una vida por delante y quería alzar la voz y manifestarse.

Ella sabía que era un riesgo manifestarse, así lo dejó ver a través de sus redes sociales donde dijo que "ser ambientalista en este mundo es una labor demasiado peligrosa", sin embargo seguía su sueño y realizaba colectas con la organización "Reduce tu huella".

Marisol protestaba "contra la injusticia, pues quería un mundo mejor para todas las mujeres, un planeta sin violencia", se puede leer en la publicación que realizó su madre Teresita en redes sociales condenando el crimen de su hija.

A través de su cuenta de Instagram, Marisol empoderaba su cuerpo y el amor por sí misma, en sus posteos deja ver que se sentía plena consigo misma y que trabajaba constantemente para sentirse plena con su anatomía, por lo que compartía estas publicaciones:

Amo cada parte de mi cuerpo, cada estría, celulitis, lonjita cada detalle lo amo y nadie me hará cambiar de opinión, es un proceso muy largo por el que muchas personas debemos de pasar para sentirnos plenos con nosotros mismos, que ame mi cuerpo no significa que no estoy trabajando para seguir mejorando y sentirme cada vez más conforme con el.

Jamas censurare mi cuerpo.