Mauricio Vila advierte que al menos 200 mil personas en Yucatán no se han vacunado

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, advirtió que 200 mil personas todavía no se han vacunado contra el Covid-19 en Yucatán, por lo que hizo un nuevo llamado a aplicarse las dosis para poder frenar la pandemia.



Durante la presentación de resultados del Tianguis Turístico, señaló que actualmente estamos en las mejores condiciones epidemiológicas de la actual contingencia, pero que no es momento de descuidar las medidas sanitarias.



Como ejemplo puso a países como Austria, que el fin de semana tuvo que cerrar todas las actividades económicas, o como Alemania, que tiene una cifra histórica de contagios. En ese sentido señaló que lo que sucede en Europa es un preámbulo de lo que pasará en México.



Por tal razón, Vila Dosal invitó a las y los yucatecos mayores de 18 años de edad quienes, por algún motivo, no se haya vacunado, a que acudan a algunos de módulos permanentes de vacunación contra el Coronavirus en Mérida y el interior del estado que entraron en funciones este lunes.

De hecho, el gobernador informó que faltan 200 mil personas mayores de edad que se inmunicen, por lo que es necesario que se apliquen la primera o segunda dosis.



“Son muchos, necesitamos que se vacunen, seamos responsables y que todos hagamos de nuestra parte para por fin terminar esta pandemia”, recalcó.



Con respecto al Tianguis, el gobernador agradeció a las y los yucatecos que lo hicieron posible. “Creo que, sin duda, nos sacamos 10 y puntos extras, y eso se debe a la amabilidad, a la disposición, pero, sobre todo, al gran trabajo que estamos haciendo las autoridades y la ciudadanía”, agregó.

Sobre el tema de recuperación económica, recordó que se ha alcanzado y superado el número de empleos perdidos por la pandemia, al tiempo que llamó a la sociedad yucateca a no bajar la guardia con las medidas sanitarias.

