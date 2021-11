En el Aniversario de la Revolución, AMLO aseguró: 'La 4T cumple ideales'

La consolidación de la Cuarta Transformación (4T) de la vida pública cumple los ideales de justicia y democracia que se demandan en la Revolución Mexicana, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La Cuarta Transformación que estamos llevando a cabo desde abajo y entre todos no sólo está haciendo realidad el sueño de justicia de nuestro pueblo, sino también el ideal democrático con el que nació la revolución maderista de 1910. Ahora no se impone nada, se manda obedeciendo, se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir", afirmó.

Durante su mensaje en el 111 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, el mandatario federal señaló que en su gobierno hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo y tampoco se organizan fraudes electorales desde el poder federal.

En el zócalo capitalino, López Obrador dijo que por primera vez el poder público ya no representa, como antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias, además se actúa con austeridad y se tiene autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad.

"En la práctica no hay fueros ni privilegios, se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo, y se fortalecen valores morales, culturales y espirituales, y se cuida y se promueve, como lo estamos haciendo el día de hoy, el patrimonio cultural e histórico de México", explicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que sólo se puede gobernar y encabezar la transformación del país con el respaldo popular.

MAAZ