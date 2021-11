Restituyen patronato a Fundación Mary Street Jenkins; UDLAP espera operar al 100%: Rodrigo Gurza

Un juez penal ordenó restituir a favor del único patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, el inmueble donde se encuentra la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), esta resolución se fundamenta en el derecho que tiene los ofendidos a ser restituidos sus bienes ante la comisión de un delito,

Por ello, Rodrigo Gurza señaló que derivado al fraude que se había cometido en contra del patrimonio de la fundación, en el que existen varias órdenes de aprehensión en contra de la familia y sus abogados.

En este sentido, señaló que la familia Street Jenkins donó todo el patrimonio, es decir, celebraron un contrato de donación de todo patrimonio de la Universidad con una fundación tercera que terminó estando en Panamá.

Además, señaló que hasta el pasado 1 de noviembre que se entregó a la restitución, el campus de la Universidad, la sede, ya no le pertenece a Fundación Mary Street Jenkins sino a la fundación que está en Panamá, por lo que, derivado a que se acreditó y que se todo esto había sido ilegal, que la junta había hecho la denuncia y que se han hechos de investigación, y que ellos están extraídos de la acción de la justicia, que no se presentaron frente a las autoridades y que no tienen la intención de colaborar con la autoridad, se ha pedido la restitución efecto de que se puede utilizar la fundación de las UDLAP, el campus de manera gratuita y funcionar de manera correcta.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el representante legal del patronato de la UDLAP, señaló que la universidad está operando de manera parcial, desde que fue tomada por la policía de Puebla, ya que estas personas a pesar de ser notificadas de que ya no forman el patronato y se requirió que entregarán los canales institucionales, y que no han hecho.

"Volveremos a pedir que dejen de confundir a la sociedad a los poblanos y a los estudiantes, ellos están ilegalmente, pronunciandose como un patronato y que no lo son".

Aseguró que ya no son un patronato desde que actuaron en contra de la misma fundación de la cual eran patronos, por ello esperan poder operar de manera completa aunado a que está pendiente incidental sobre la suspensión definitiva.

Espera además, que ya no se vuelva a diferir por las acciones de esta personas pero aún así es que ese patrimonio se quede en la Mary Street Jenkins, se quede en Puebla y para la universidad.

