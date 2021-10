Caso de UDLAP continúa sin sentencia definitiva

La presidenta de la Barra de Abogados en la entidad, Norma Pimentel, comentó que en el caso de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) no puede hablarse de ninguna decisión final para las partes involucradas debido a que no se ha dictado ninguna sentencia definitiva.

Ambos patronatos de la Universidad de las Américas de Puebla indicaron señalaron que la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Puebla les otorgo la razón.

Cabe destacar que el juez de amparo no ha suspendido los actos de la Junta, por lo que señaló que :“se advierte que los actos atribuidos en la demanda de amparo a las citadas Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada y Junta de Asistencia Privada, ambas del Estado de Puebla, no fueron abordados por la suspensión provisional por no haberse solicitado respecto a ellos”.

En entrevista con El Heraldo de México, Pimentel señaló que las versiones de ambas partes involucradas tienen cierta razón jurídica, pero sólo sobre una parte de los expedientes que se han abierto en temas civiles, administrativos, penales y mercantiles, por lo que es complicado emitir una opinión jurídica, ya que no se presentan los expedientes de forma completa.

La abogada mencionó que se trata de un análisis jurídico complejo que inclusive podría llegar hasta el último término en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que cada uno de los procesos legales deben ser analizados con profundidad y expresados de forma clara, sobre todo porque se trata de una institución educativa.

Norma Pimentel comentó acerca del caso jurídico de la UDLAP

La egresada de la UDLAP indicó que al ser un proceso abierto ambas partes están presentando los recursos que han ganado, pero debido a que aún no se integra un expediente general no implica una resolución final en el caso.

“El tema sigue abierto pues hay que desahogar todas las instancias, los involucrados están en todos su derecho de expresarse y será hasta que se obtenga una resolución de vinculación de expedientes en uno, pero no es un trámite rápido”, dijo.

