Morena: Aspiran 153 a gobernar

Un total de 153 aspirantes tiene Morena para la disputa por la candidatura a seis gubernaturas que se renuevan el próximo año en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Al cierre de la convocatoria, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que, a pesar de la gran demanda, sólo dos hombres y dos mujeres en cada entidad podrán ser sometidos a la encuesta correspondiente para el proceso de selección.

“Vamos a elegir sólo a hombres y mujeres identificados con nuestro movimiento y que tengan un compromiso probado con la Cuarta Transformación y con los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar”, destacó.

Sostuvo que para 2022 Morena postulará al menos a tres mujeres candidatas, pues es un partido comprometido con la paridad.

PAL